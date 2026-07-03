Giulia Bottero vola in finale a “Je so Pazzo”: la giovane monregalese tra i talenti della musica emergente

“Mi sono iscritta per provare a mettermi in gioco e sono ancora emozionantissima perché il risultato è stato oltre le aspettative”.

Con grande emozione e umiltà, la monregalese Giulia Bottero ci racconta uno dei suoi ultimi traguardi nel panorama musicale nazionale: l’accesso alla finale del festival “Je So Pazzo”, uno degli eventi più seguiti e apprezzati dedicati alla musica emergente, intitolato a Pino Daniele.

Giulia, ex studentessa del liceo “Vasco Beccaria Govone”, a livello locale si era già distinta grazie alla sua voce, prima nelle varie edizioni de “Il suono delle scuole” e poi con un’esibizione, a marzo 2025 a Cuneo, in apertura del concerto di Cristina D’Avena.

Oggi il suo sogno continua con una nuova avventura.

“Lo scorso 20 giugno ci siamo esibiti a Velletri – spiega – con il direttore artistico Adriano Pennino, arrangiatore di Sal Da Vinci. È stato incredibile poter ascoltare il racconto del Festival di Sanremo e dell’Eurovision. Io ho portato sul palco ‘Still into you’ dei Paramore: nonostante l’emozione e qualche problema tecnico, ho ricevuto la convocazione per la finale che si svolgerà dal 13 al 19 luglio a Marino, in provincia di Roma. Sarà una settimana intensa perché ci sarà anche un interessante percorso di formazione”.

Saranno dieci i cantanti che accederanno alla serata finale, condotta da Stefania Orlando, per decretare il vincitore assoluto. Tra gli ospiti ci saranno anche i Cugini di Campagna, Rob, vincitrice di X Factor 2025, e molti altri ospiti.

Sul palco Giulia porterà, come previsto da regolamento, lo stesso brano presentato alle semifinali.