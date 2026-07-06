A Novello il primo corso per conduttori di joëlette in Piemonte

Si è svolto con grande successo a Novello, venerdì 3 e sabato 4 luglio 2026, il primo corso per conduttori di joëlette in Piemonte, promosso dal Comitato Regionale Piemonte della Federazione Italiana Escursionismo e curato dall’associazione Naturaltrek.

L’iniziativa ha registrato un forte interesse da parte di un bel gruppo di iscritti, confermando la crescente attenzione del territorio piemontese verso le attività outdoor e i percorsi di accessibilità e inclusione.

Sabato il centro del borgo di Novello si è trasformato in un vero e proprio banco di prova per i corsisti, che hanno potuto sperimentare sul campo l’utilizzo delle due joëlette messe a disposizione per l’esercitazione.

Un ringraziamento particolare è stato rivolto agli istruttori giunti dalla Toscana, dell’associazione “Via Romea Sanese Accessibile”, realtà iscritta alla FIE, oltre che al Comune di Novello per aver messo a disposizione l’intero borgo. Gratitudine anche a don Bruno e don Mario per l’utilizzo del locale della cripta di San Sebastiano durante la lezione teorica di venerdì sera.

L’esperienza ha messo in luce non solo il valore tecnico della formazione, ma anche la capacità del territorio di proporsi come riferimento per un turismo attento, partecipato e accessibile a tutti.