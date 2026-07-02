Erasmus in Provenza per l’Arimondi Eula: studenti tra lezioni e scoperte culturali

Un gruppo di alunni e alunne delle classi seconde del Liceo Arimondi Eula di Savigliano e di Racconigi accompagnati dalle proff.sse Anna Giordano e Alessandra Sidoli sono appena rientrati da una arricchente esperienza di Erasmus ad Orange in Provenza.

Ospitati dal Barbara Hendricks College gli studenti hanno vissuto un’esperienza entusiasmante ed arricchente.

Accolti con grande attenzione e cura dalla Dirigente Scolastica e dai docenti gli studenti hanno partecipato a lezioni sullo sviluppo sostenibile, di geografia e di storia.

La mobilità Erasmus è stata l’occasione anche per visitare le città di Avignon, Arles e Aix-en-Provence.

Una allegra tombolata giocata alla presenza della Dirigente Scolastica ospitante, dei docenti, degli allievi e dei genitori, circa un centinaio di persone, ha visto gli studenti dell’Arimondi Eula aggiudicarsi il primo premio con grande sorpresa e simpatia.

Un grazie al Dirigente Scolastico prof. Luca Martini sempre attento ai progetti di mobilità e ai docenti accompagnatori: gli studenti hanno vissuto giornate ricche di appuntamenti, visite interessanti e momenti di condivisione.