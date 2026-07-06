maturità2026, su TargatoCn e La Voce di Alba i volti dei 100 e 100 e lode della Granda

Torna su TargatoCn e La Voce di Alba la tradizionale rassegna dedicata ai migliori risultati della Maturità nella provincia Granda.

Anche quest’anno saranno pubblicati i volti e i nomi degli studenti che hanno concluso l’esame di Stato con la votazione di 100/100 o 100 e lode, celebrando così l’impegno e i traguardi raggiunti dai ragazzi del territorio.

Per partecipare alla rassegna basta inviare alla redazione foto, nome e istituto frequentato all’indirizzo direttore@targatocn.it.

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Elia Miglietti 5A informatica ITIS Mario Delpozzo, votazione 100 con lode

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Elena Todaro Liceo Scientifico "G.B.Bodoni" Saluzzo - Votazione 100/100

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Gaia Milano - Liceo Giolitti-Gandino di Bra - Votazione 100/100





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Pietro Racca Liceo Giolitti Gandino di Bra - votazione 100/100

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Pionzo Francesca, liceo artistico "Pinot Gallizio", classe 5a F - votazione: 100 e lode

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Greta Baudino, Liceo "Edmondo De Amicis" scienze umane, Cuneo - votazione di 100/100 e Lode

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Rebecca Gaido, Liceo Scientifico "G.B.Bodoni" - Saluzzo - 100/100

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Greta Reynaudo, Liceo "Edmondo De Amicis" Scienze Umane - Cuneo - 100/100

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Simone Bertorello, Liceo Scientifico "Bodoni" - Saluzzo - 100 e lode

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Gaia Bonetto, Istituto "Denina Pellico Rivoira" - Saluzzo - 100/100

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Antonio Pietra, Liceo Classico "Peano Pellico" - Cuneo - 100/100

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Stefano Olivero, IIS "G. Vallauri" - Fossano - 100/100

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Andrea Gastaldi - Itis "Delpozzo" robotica - Cuneo - 100/100

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Elena Maria Pernicone (Racconigi) - Liceo delle scienze umane "Regina Margherita" di Torino - 100 e lode

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Desiré Milanesio, I.I.S. "E.Guala" - Bra - 100/100

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Giorgia Valletti, Istituto Superiore "Umberto I" - Scuola Enologica - Alba - 100/100

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Cristian Giordano, Istituto "Bonelli" Finanza e Marketing - Cuneo - 100/100



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Dompé Marta - Liceo Statale "Edmondo De Amicis" Scienze Umane - Cuneo - 100 e lode

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Miretto Alessandro Liceo Scientifico Scienze Applicate I.I.S. G.Vallauri, Votazione 100 e lode

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Maikol Moine, Classe 5^D, Liceo Scientifico "G.B. Bodoni", Votazione 100 e lode

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Sveva Castellino, Liceo Linguistico De Amicis di Cuneo, classe 5^A. Valutazione 100/100

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Elisabetta Grimaldi, Liceo Classico Govone di Alba, votazione 100 e lode.

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Mattia Stassano, Istituto Garelli di Mondovì, indirizzo studi odontotecnici, valutazione 100/100

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Chiara Fantin, Liceo de Amicis Cuneo indirizzo Scienze Umane classe 5 I. Votazione 100 e lode



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Stefania Giordano, IIS "Sebastiano Grandis" di Cuneo indirizzo Ottico. Valutazione 100/100





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Valentina Morra I.I.S.S. P. Cillario Ferrero - Arte Bianca - Sede associata Neive. Votazione 100/100

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Alice Delbosco, Iss G.Baruffi di Ceva. Votazione 100 e lode





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Gianantonio Olivero, Istituto Baruffi di Mondovì, 5^CAT. Votazione 100/100 e lode

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Giulia Muscas, ITIS "Mario Delpozzo" biotecnologie sanitarie, Voto 100/100

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Amanda Paoletti, classe 5 Beta liceo classico S. Pellico di Cuneo votazione 100 e lode

Michela Letizia Lingua, 5ª R Liceo scientifico Peano di Cuneo indirizzo ordinamentale. Voto: 100/100 e lode.

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Matilde Pasqualetto classe 5 a liceo scientifico tradizionale Bodoni Saluzzo. Votazione 100 /100

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Arianna Avagnina, ITC Bonelli 5^E e-commerce. Votazione 100/100





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Matteo Bernardi, IPSMAT di Cuneo nella classe 5K. Votazione 100/100

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Lucia Peruzzo, istituto Soleri Bertone, indirizzo design del gioiello e oreficeria a maturità. Votazione 100/100 e lode

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Alice Parola, Liceo Classico Pellico di Cuneo - Votazione 100

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Giulia Francescutto, Liceo Scientifico Peano di Cuneo indirizzo scienze applicate, classe 5F. Votazione 100/100

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Simone Bioddo, liceo classico Arimondi di Savigliano. Votazione 100/100 e lode

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Cinzia Botasso, ITC Bonelli di Cuneo, 5 A RIM tedesco. Votazione: 100 e Lode

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Sofia Garavello, Turismo Istituto Vallauri di Fossano, 5ª A. Votazione 100/100

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Aurora Anna Turco, Istituto Cigna Mondovi, 5A Liceo Scienze Applicate. Votazione 100/100

Elisa Menardi, ITC Bonelli di Cuneo indirizzo e-commerce. Votazione 100 e lode

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Aurora Gazzano, Liceo Linguistico Vasco Beccaria Govone 5F. Votazione 100

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Margherita Girello, Liceo Scientifico Peano Cuneo, 5^B, indirizzo Scientifico ordinamentale. Votazione 100 e Lode

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