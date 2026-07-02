Scuola primaria di Tarantasca, formazione nazionale sul modello DadaLogica

Prosegue il percorso di innovazione didattica della Scuola primaria di Tarantasca, impegnata da tre anni nell’approfondimento del modello educativo DadaLogica. Nei giorni scorsi tre insegnanti del plesso hanno partecipato ad Ariccia, nei pressi di Roma, al VI Meeting nazionale DadaLogica, occasione di formazione e confronto tra istituti provenienti da tutta Italia.

La partecipazione all’incontro si inserisce in un progetto più ampio che coinvolge l’intero team docente, orientato a sviluppare un approccio educativo centrato sulla persona nella sua globalità. Il modello DadaLogica, infatti, considera strettamente connessi aspetti cognitivi, emotivi, relazionali e corporei, promuovendo un apprendimento che va oltre la semplice acquisizione di conoscenze.

Tra i principi cardine dell’approccio figurano fiducia, appartenenza, creatività e autonomia, affiancati da una particolare attenzione agli ambienti di apprendimento, concepiti come strumenti educativi in grado di stimolare curiosità, benessere e մասնակցazione. Spazi, materiali, attività laboratoriali ed esperienze concrete diventano così parte integrante del processo formativo.

Fondamentale, in questo percorso, il ruolo della comunità educante. La collaborazione con l’Amministrazione comunale e il lavoro sviluppato attraverso il Patto Educativo di Comunità hanno contribuito a rafforzare una rete territoriale capace di sostenere progettualità condivise e ampliare le opportunità offerte agli alunni.

L’esperienza del meeting ha confermato l’importanza della formazione continua per affrontare una realtà scolastica in costante evoluzione. Le più recenti ricerche pedagogiche e neuroscientifiche evidenziano infatti come l’apprendimento coinvolga dimensioni molteplici, tra cui emozioni, motivazione e qualità delle relazioni.

Nel plesso di Tarantasca tali principi trovano applicazione quotidiana in attività diversificate e inclusive, pensate per valorizzare le potenzialità di ogni bambino e promuoverne la partecipazione attiva. L’obiettivo è accompagnare gli alunni non solo nell’acquisizione di competenze, ma anche nello sviluppo dell’autonomia, della collaborazione e della fiducia nelle proprie capacità.

Un percorso che conferma la volontà della scuola di rinnovarsi costantemente, ponendo al centro il benessere e la crescita delle nuove generazioni.