A Beinette torna la "12 ore di sport"

Una giornata all'insegna dello sport, del fair play e della condivisione. Sabato 22 agosto, il campetto parrocchiale di Beinette, in via Roma 33, ospiterà la nuova edizione della "12 ore di sport", manifestazione aperta a tutti a partire dai 15 anni che promette di coinvolgere atleti e appassionati dalle 8.30 alle 20.30.

L'evento proporrà tre discipline, pensate per coinvolgere partecipanti con interessi e livelli di esperienza differenti.

Il torneo di calcetto 5 contro 5 prevede squadre composte da un massimo di dieci giocatori, con una quota di iscrizione di 100 euro a squadra.

Spazio anche al beach volley 3 contro 3 misto, formula che richiede la presenza obbligatoria di almeno una donna sempre in campo. Ogni squadra potrà essere composta da un massimo di cinque partecipanti e la quota di iscrizione è fissata a 55 euro.

Per chi preferisce le competizioni individuali è previsto anche il torneo di ping pong, che sarà confermato al raggiungimento di almeno 16 iscritti. La quota di partecipazione è di 10 euro a persona.

L'iniziativa, organizzata dagli Animatori di Beinette con il patrocinio del Comune, sarà aperta anche al pubblico. In palio sono previsti premi in buoni per i vincitori delle diverse competizioni.

Le iscrizioni resteranno aperte fino al 16 agosto. Per informazioni e adesioni è possibile contattare Vittoria al numero 347 7610449.