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Attualità | 07 luglio 2026, 20:10

A Beinette torna la "12 ore di sport"

La manifestazione, organizzata dagli Animatori di Beinette con il patrocinio del Comune, si svolgerà sabato 22 agosto

Un momento della scorsa edizione

Un momento della scorsa edizione

Una giornata all'insegna dello sport, del fair play e della condivisione. Sabato 22 agosto, il campetto parrocchiale di Beinette, in via Roma 33, ospiterà la nuova edizione della "12 ore di sport", manifestazione aperta a tutti a partire dai 15 anni che promette di coinvolgere atleti e appassionati dalle 8.30 alle 20.30.

L'evento proporrà tre discipline, pensate per coinvolgere partecipanti con interessi e livelli di esperienza differenti.

Il torneo di calcetto 5 contro 5 prevede squadre composte da un massimo di dieci giocatori, con una quota di iscrizione di 100 euro a squadra.

Spazio anche al beach volley 3 contro 3 misto, formula che richiede la presenza obbligatoria di almeno una donna sempre in campo. Ogni squadra potrà essere composta da un massimo di cinque partecipanti e la quota di iscrizione è fissata a 55 euro.

Per chi preferisce le competizioni individuali è previsto anche il torneo di ping pong, che sarà confermato al raggiungimento di almeno 16 iscritti. La quota di partecipazione è di 10 euro a persona.

L'iniziativa, organizzata dagli Animatori di Beinette con il patrocinio del Comune, sarà aperta anche al pubblico. In palio sono previsti premi in buoni per i vincitori delle diverse competizioni.

Le iscrizioni resteranno aperte fino al 16 agosto. Per informazioni e adesioni è possibile contattare Vittoria al numero 347 7610449.

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