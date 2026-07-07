Ad Acceglio in scena lo spettacolo "Me lo ricordo bene quel giorno"

Nella serata di sabato 11 luglio, la Fondazione Acceglio promuove uno spettacolo teatrale che avrà luogo in località Frere di Acceglio, Comune di Acceglio (Alta Valle Maira), presso il birrificio ALP (per contatti: cell. 346 684 2712).

Il Collettivo Teatrale Rocambole proporrà uno spettacolo, dal titolo "Me lo ricordo bene quel giorno", i cui suoni, immagini in movimento, parole della lotta di Liberazione, daranno luogo a una esecuzione scenica che mescola i generi, schiva la retorica, scruta il presente.

Una esecuzione scenica che domanderà cosa sia rimasto di quei giorni; una esecuzione scenica che chiederà cosa sia rimasto dello spirito della Resistenza.

Sul palco un'attrice e un Dj, come scenografia la proiezione di immagini cinematografiche d'archivio girate durante la Resistenza sulle montagne piemontesi.

In scena il racconto in prima persona di due ragazzi di vent'anni nel 1943, due partigiani: un racconto semplice, sincero e senza enfasi eroica. E le riflessioni di una ventenne di oggi sul significato della memoria di fronte alla tragedia della guerra.

I testi sono di Lele Odiardo e la voce recitante di Giorgia Fantino. Musiche originali di Piratk; scenografia, video e mixer per le cure di Enrico Tarò.

La serata verrà aperta da una breve presentazione di Gianluca Seimandi, della Fondazione Acceglio.