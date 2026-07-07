Cavallerleone: "Camminata notturna sul sentiero del Maira" con oltre 40 partecipanti

La 'Camminata notturna sul sentiero del Maira' ha acceso l'estate di Cavallerleone con un successo oltre ogni aspettativa: più di 40 partecipanti hanno preso parte all'iniziativa promossa dall'Associazione Octavia con il progetto Octavia in Movimento organizzata in collaborazione con il Comune e le guide naturalistiche Sara, Stefania e Annalisa protagoniste di una serata capace di unire natura, conoscenza e comunità.

Fin dai primi passi, il gruppo è stato accompagnato da spiegazioni e curiosità sull'ambiente fluviale, sulla fauna notturna e sulle peculiarità naturalistiche del territorio. Un percorso lento e attento, dove ogni sosta diventava occasione per scoprire un dettaglio, un suono, una storia del Maira e delle sue rive.

"La serata – ha spiegato il sindaco Marcellino Peretti - ha offerto anche un momento istituzionale significativo: l'inaugurazione della Pianca dl'Arlass", passerella in legno realizzata dalla Protezione Civile di Cavallerleone nel 2006 (da Bartolomeo Peiretti, Piero Vola, PiermarcoTesta, Giovanni Tuninetti) e restaurata da Paolo Daniele dopo 20 anni dalla sua costruzione. Un nuovo punto di riferimento lungo il sentiero, simbolo dell'impegno costante dei volontari nella cura e valorizzazione del territorio.

La tappa più conviviale è stata al Lago Verde dei Pescatori Racconigesi, dove i partecipanti sono stati accolti con un rinfresco semplice e genuino: anguria fresca e crostata, perfetti per una pausa estiva immersa nella quiete del lago.

La camminata si è conclusa con grande soddisfazione da parte di tutti: un'iniziativa che ha saputo unire divulgazione, natura, volontariato e persone, confermando ancora una volta la vitalità del territorio cavallerleonese e la forza delle collaborazioni locali".