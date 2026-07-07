Protezione civile, a Bra il primo corso della scuola per amministratori e tecnici comunali

Ha preso avvio in provincia di Cuneo il ciclo di corsi promosso dalla Regione Piemonte nell'ambito delle attività della Scuola di protezione civile, istituita con Legge Regionale 7/2003, rivolti a sindaci, amministratori e tecnici comunali. L'iniziativa ha l'obiettivo di fornire strumenti operativi e conoscenze utili per affrontare in modo efficace le emergenze sui territori.

Il primo incontro di quest'anno, rivolto ai Comuni afferenti ai Centri Operativi Misti di Alba e Bra e selezionati dalla Regione Piemonte, si è svolto lunedì 6 luglio presso il Centro polifunzionale "Arpino" di Bra, che ha ospitato l'iniziativa.

Il corso, della durata complessiva di cinque ore, ha alternato una fase teorica e una parte esercitativa. Nella prima sono stati approfonditi i principali aspetti legati al sistema di allertamento, alla pianificazione degli interventi, alla gestione delle risorse e al coordinamento del volontariato. A seguire, il laboratorio pratico ha consentito ai partecipanti di simulare l'attività di un Centro Operativo Comunale in occasione di un'emergenza, offrendo un'esperienza formativa concreta e aderente alle situazioni reali.

All'incontro ha preso parte anche il consigliere provinciale delegato alla protezione civile Simone Manzone, che ha rivolto un "ringraziamento alla Regione Piemonte per l'organizzazione dell'iniziativa, al Comune di Bra per l'accoglienza e la collaborazione, e infine agli uffici del settore provinciale di Protezione Civile per il loro costante impegno nel gestire e promuovere queste iniziative di formazione, perché sono molto importanti – ha dichiarato il consigliere – . Le emergenze sono infatti degli eventi che ci auguriamo non si verifichino mai, ma quando accadono è fondamentale avere la consapevolezza e la preparazione necessarie per affrontarle al meglio".

Il prossimo appuntamento del ciclo di corsi di formazione è previsto ad inizio settembre presso la sede della Provincia di Cuneo.