"Nascere Insieme": ad Alba e Bra arrivano i nuovi spazi di ascolto e consulenza per i neo genitori

Diventare genitori è un’esperienza intensa e ricca di emozioni. Accanto alla gioia per la nascita di un figlio possono emergere dubbi, fatiche, cambiamenti e nuove esigenze che meritano attenzione e ascolto. Per accompagnare mamme e papà in questa delicata fase della vita, l’Asl Cn2 attiva "Nascere Insieme", un nuovo servizio di consulenza e ascolto psicologico dedicato ai genitori di bambini nel primo anno di vita.

L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra la Struttura di Psicologia, il Consultorio Familiare e la Pediatria dell’Asl Cn2, con l’obiettivo di offrire uno spazio di confronto qualificato, accogliente e facilmente accessibile. Durante gli incontri sarà possibile parlare con una psicologa, condividere dubbi, preoccupazioni o semplicemente confrontarsi sulle sfide che accompagnano i primi mesi di vita del bambino. Il servizio è gratuito, ad accesso libero e senza necessità di impegnativa medica.

Ad Alba lo sportello sarà attivo a partire da lunedì 13 luglio presso la Casa di Comunità in via Pierino Belli 26, al piano terreno, accanto agli ambulatori infermieristici pediatrici. Gli incontri si terranno il primo e il terzo lunedì del mese, dalle ore 10.00 alle ore 12.00.

A Bra il servizio partirà da venerdì 31 luglio presso la Casa di Comunità in via Vittorio Emanuele II 3, al secondo piano, sempre presso gli ambulatori infermieristici pediatrici. L'orario sarà dalle ore 10.00 alle ore 12.00, il primo e il terzo venerdì del mese.

Per qualsiasi informazione è possibile contattare la Struttura di Psicologia al numero telefonico 0172/14.08.935 oppure via email all'indirizzo psicologia.consultorio@aslcn2.it.