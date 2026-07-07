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Attualità | 07 luglio 2026, 16:23

Alba: interruzioni elettriche in corso Piave e nel centro storico

Durante i lavori, l'erogazione dell'energia elettrica potrebbe essere momentaneamente riattivata. Pertanto Enel invita a non commettere imprudenze e a non utilizzare gli ascensori.

Alba: interruzioni elettriche in corso Piave e nel centro storico

E-distribuzione Unità Territoriale di Cuneo ha comunicato al Comune di Alba l'interruzione dell'energia elettrica per lavori sugli impianti, giovedì 16 luglio dalle ore 14:00 alle ore 18:00 in:

Corso Piave 77/1, 77/2, 77/3, 77/4, 81/1, 81/2, 81/3. 

Durante i lavori, l'erogazione dell'energia elettrica potrebbe essere momentaneamente riattivata. Pertanto Enel invita a non commettere imprudenze e a non utilizzare gli ascensori. 

Lunedì 20 luglio dalle ore 8:00 alle ore 12:30 l'interruzione interesserà:

Via Paruzza da 10 a 14, da 14b a 16;

Vicolo Provvidenza da 2 a 4;

Via Giacosa da 2 a 4, 7 e 8;

Piazzetta Borsellino senza numero civico;

Via Accademia, 7.

Durante i lavori, l'erogazione dell'energia elettrica potrebbe essere momentaneamente riattivata. Pertanto Enel invita a non commettere imprudenze e a non utilizzare gli ascensori.

Per informazioni sui lavori programmati o più in generale sulle interruzioni del servizio è possibile consultare il sito e-distribuzione.it oppure inviare un SMS al numero 320.2041500 riportando il codice POD(IT001E...) presente in bolletta, oppure scaricare e consultare la App gratuita per Smartphone di e-distribuzione. Per segnalare un guasto rivolgersi al Numero Verde 803.500.

comunicato stampa

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