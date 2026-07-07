“Una vera cartolina da Cuba”: ad Alba testimonianze e confronto con Salotti Fuori Festival

Cuba, grazie all'incontro "Una vera cartolina da Cuba", organizzato nell'ambito di Salotti Fuori Festival. Attraverso testimonianze dirette e collegamenti con esponenti dell'opposizione cubana, il pubblico ha potuto approfondire temi legati alla libertà, ai diritti civili e alla partecipazione democratica.

All'incontro hanno preso parte l'albese Alicia Guillen, Kenia Rodriguez, insieme a Caridad Fernández, Oraisa Estrada, Alexander Cárdenas, Dayana Figueroa Artigas, Evelyn Cuervo e ad altri attivisti del gruppo di opposizione cubana Las Guerreras, collegati da Roma.

La serata, moderata da Antonino Daidone e Paolo Cittadino, è stata introdotta dal consigliere comunale Emanuele Bolla, che ha aperto un momento di confronto costruito attraverso esperienze personali e racconti della realtà vissuta sull'isola.

"È stato un incontro importante perché ha permesso di affrontare un tema spesso lontano dal dibattito quotidiano, ma profondamente attuale: quello della libertà e della dignità delle persone. Ringrazio sinceramente le relatrici e tutti gli ospiti intervenuti per la forza delle loro testimonianze e per aver portato ad Alba una voce autentica, capace di far riflettere e di aprire uno sguardo diverso sulla realtà cubana", dichiara Paolo Cittadino.

Anche Emanuele Bolla ha sottolineato il valore dell'iniziativa e del percorso avviato da Salotti Fuori Festival.

"Eventi come questo dimostrano quanto sia positivo creare spazi aperti di dialogo, cultura e approfondimento senza pregiudizi. Salotti Fuori Festival sta costruendo un percorso serio e partecipato, capace di portare ad Alba temi profondi, testimonianze dirette e occasioni vere di confronto. Il riscontro della serata conferma che c'è voglia di contenuti, di ascolto e di approfondimento."

(credito Alexandru Covaci)