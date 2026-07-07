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Politica | 07 luglio 2026, 16:15

“Una vera cartolina da Cuba”: ad Alba testimonianze e confronto con Salotti Fuori Festival

Nella Sala Riolfo protagoniste le testimonianze di esponenti dell'opposizione cubana e di cittadini che hanno raccontato la realtà dell'isola. L'iniziativa ha proposto un momento di riflessione sui temi della libertà, dei diritti civili e della partecipazione democratica

Un momento dell'iniziativa (credito Alexandru Covaci)

Un momento dell'iniziativa (credito Alexandru Covaci)

Cuba, grazie all'incontro "Una vera cartolina da Cuba", organizzato nell'ambito di Salotti Fuori Festival. Attraverso testimonianze dirette e collegamenti con esponenti dell'opposizione cubana, il pubblico ha potuto approfondire temi legati alla libertà, ai diritti civili e alla partecipazione democratica.

All'incontro hanno preso parte l'albese Alicia Guillen, Kenia Rodriguez, insieme a Caridad Fernández, Oraisa Estrada, Alexander Cárdenas, Dayana Figueroa Artigas, Evelyn Cuervo e ad altri attivisti del gruppo di opposizione cubana Las Guerreras, collegati da Roma.

La serata, moderata da Antonino Daidone e Paolo Cittadino, è stata introdotta dal consigliere comunale Emanuele Bolla, che ha aperto un momento di confronto costruito attraverso esperienze personali e racconti della realtà vissuta sull'isola.

"È stato un incontro importante perché ha permesso di affrontare un tema spesso lontano dal dibattito quotidiano, ma profondamente attuale: quello della libertà e della dignità delle persone. Ringrazio sinceramente le relatrici e tutti gli ospiti intervenuti per la forza delle loro testimonianze e per aver portato ad Alba una voce autentica, capace di far riflettere e di aprire uno sguardo diverso sulla realtà cubana", dichiara Paolo Cittadino.

Anche Emanuele Bolla ha sottolineato il valore dell'iniziativa e del percorso avviato da Salotti Fuori Festival.

"Eventi come questo dimostrano quanto sia positivo creare spazi aperti di dialogo, cultura e approfondimento senza pregiudizi. Salotti Fuori Festival sta costruendo un percorso serio e partecipato, capace di portare ad Alba temi profondi, testimonianze dirette e occasioni vere di confronto. Il riscontro della serata conferma che c'è voglia di contenuti, di ascolto e di approfondimento."

(credito Alexandru Covaci)

(credito Alexandru Covaci)

(credito Alexandru Covaci)

(credito Alexandru Covaci)

(credito Alexandru Covaci)

(credito Alexandru Covaci)

(credito Alexandru Covaci)

cs

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