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Attualità | 07 luglio 2026, 16:50

Incontro Francia-Marocco: il prefetto convoca il Comitato provinciale ordine e sicurezza pubblica

La riunione si svolgerà nella giornata di domani, mercoledì 8 luglio, alle ore 10.30. Tra i partecipanti il sindaco di Mondovì Luca Robaldo

Incontro Francia-Marocco: il prefetto convoca il Comitato provinciale ordine e sicurezza pubblica

Mercoledì 8 luglio il sindaco della città di Mondovì, Luca Robaldo, prenderà parte al Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza convocato dalla Prefettura in vista dell’incontro di calcio tra Francia e Marocco previsto per giovedì 9 luglio alle 22.

Un confronto volto a condividere preventivamente le disposizioni di pubblica sicurezza che si valuterà di adottare, nell’ottica di scongiurare eventuali intemperanze da parte dei tifosi, sulla falsariga di quanto già stabilito lo scorso 4 luglio in occasione dell’incontro tra Canada e Marocco.

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