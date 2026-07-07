Incontro Francia-Marocco: il prefetto convoca il Comitato provinciale ordine e sicurezza pubblica

Mercoledì 8 luglio il sindaco della città di Mondovì, Luca Robaldo, prenderà parte al Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza convocato dalla Prefettura in vista dell’incontro di calcio tra Francia e Marocco previsto per giovedì 9 luglio alle 22.
Un confronto volto a condividere preventivamente le disposizioni di pubblica sicurezza che si valuterà di adottare, nell’ottica di scongiurare eventuali intemperanze da parte dei tifosi, sulla falsariga di quanto già stabilito lo scorso 4 luglio in occasione dell’incontro tra Canada e Marocco.