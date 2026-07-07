Massimo Camia chef alla mensa Caritas: "Il nostro mestiere è regalare un momento di felicità"

Ogni sera, nella mensa Caritas di via Pola, il cibo diventa molto più di un pasto. È un momento di incontro, di ascolto e di accoglienza. Con questo spirito è nato "A cena con...", il progetto che per tutto il 2026 porterà, una volta al mese, gli chef del territorio ai fornelli della mensa, mettendo la loro esperienza al servizio delle persone più fragili.

Lunedì 13 luglio sarà la volta di Massimo Camia nella foto sotto, chef dell'omonimo ristorante e presidente dei ristoratori albesi, che ha accolto con convinzione l'invito della Caritas Diocesana di Alba.

"È una grande iniziativa che bisogna coltivare e fare in modo che continui. Il nostro compito è aiutare queste persone e regalare loro, almeno a tavola, un momento di piacere", spiega.

Il menù è ancora in fase di definizione, ma una scelta è già stata fatta. "Siamo stati molto impegnati in queste settimane e non abbiamo ancora deciso i piatti. Sicuramente prepareremo qualcosa che possano mangiare tutti, quindi senza carne di maiale e senza vino. Pensiamo a piatti estivi, freschi, adatti a questo periodo".

Per Camia cucinare non significa soltanto preparare un buon piatto. È una filosofia che lo accompagna da oltre cinquant'anni di lavoro e che trova un significato particolare anche in un'iniziativa come questa.

"Il mio mestiere è regalare un momento di felicità e di buon gusto. Lo faccio con passione, perché mi è sempre piaciuto. Quest'anno sono cinquantadue anni che lavoro in cucina e continuo a farlo con lo stesso entusiasmo".

Un modo di intendere la cucina che, per una sera, uscirà dalle sale del suo ristorante per arrivare ai tavoli della mensa Caritas, dove il valore di un piatto va oltre gli ingredienti e diventa un gesto concreto di attenzione verso l'altro.