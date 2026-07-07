Passaggi a livello e ritardi, i pendolari dei Comitati di Alba e Bra portano i casi al tavolo con Trenitalia

I ripetuti problemi ai passaggi a livello lungo la linea ferroviaria Alba-Torino approderanno sul tavolo del confronto tra i comitati pendolari piemontesi e i gestori del servizio ferroviario. Il prossimo 7 luglio, nell'incontro programmatico con Trenitalia Piemonte, RFI e Agenzia della Mobilità Piemontese, i rappresentanti dei pendolari chiederanno chiarimenti sulle criticità infrastrutturali che nelle ultime settimane hanno provocato ritardi e disagi, in particolare lungo la tratta albese.

A confermarlo è Sonia Grimaldi, presidente del Comitato Pendolari Alba, che annuncia uno dei temi principali dell'incontro.

"Ribadiremo i problemi infrastrutturali riscontrati nell'ultimo periodo, in particolare quelli legati ai passaggi a livello, chiedendo quali siano le cause di questi guasti e come intendano risolverli. È un tema che non può più essere affrontato soltanto intervenendo quando il problema si presenta."

L'episodio più significativo risale alle settimane scorse, quando un guasto al passaggio a livello di Mussotto ha costretto un treno a fermarsi poco prima della stazione, mentre numerosi passeggeri sono scesi per raggiungere Alba a piedi. Il malfunzionamento aveva provocato anche lunghe code per gli automobilisti, con le sbarre rimaste abbassate per diverso tempo, mentre criticità analoghe si sono ripresentate anche nei giorni successivi.

Ma le infrastrutture non saranno l'unico tema sul tavolo.

"Diversi utenti ci hanno segnalato il persistere di una carenza di informazioni quando si verificano ritardi o soppressioni. In queste situazioni i viaggiatori hanno bisogno di sapere cosa sta succedendo e quali alternative hanno a disposizione per raggiungere la destinazione."

Secondo il Comitato Pendolari Alba, infatti, resta da migliorare anche la gestione delle emergenze.

"Chiederemo che, quando il servizio ferroviario viene interrotto, vengano valutate e comunicate tempestivamente soluzioni alternative, ad esempio attraverso autobus sostitutivi o altri collegamenti che permettano comunque ai passeggeri di arrivare a destinazione."

Le stesse criticità saranno portate all'attenzione del tavolo anche dal Comitato Pendolari Bra.

"Chiederemo conto delle problematiche infrastrutturali riscontrate nell'ultimo periodo, con particolare riferimento ai passaggi a livello, e delle soluzioni che RFI intende adottare per evitare o almeno ridurre il ripetersi di questi episodi", afferma il presidente Mario Rossello.