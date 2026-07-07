Quarant'anni dell'Enoteca regionale del Barbaresco, festa nel segno della tradizione e del territorio

Una giornata di celebrazione per una delle realtà simbolo del territorio langarolo: domenica 5 luglio si sono svolti i festeggiamenti per i quarant'anni dell'Enoteca regionale del Barbaresco, alla presenza di istituzioni, produttori e operatori del settore. All'appuntamento hanno preso parte anche il presidente della Provincia di Cuneo, Luca Robaldo, e il consigliere provinciale Alberto Gatto.

L'Enoteca, nata il 5 luglio 1986, rappresenta oggi quasi la totalità dei produttori della denominazione e nel tempo si è affermata come punto di riferimento per la promozione del Barbaresco e della cultura enologica locale, contribuendo alla valorizzazione del territorio e delle sue eccellenze.

Nel corso della giornata sono stati condivisi momenti istituzionali e iniziative aperte al pubblico, a testimonianza di un percorso che in quarant'anni ha saputo unire produzione, promozione e racconto identitario, consolidando il legame tra vino, turismo e comunità locale.

Il presidente Luca Robaldo ha evidenziato il valore di questa esperienza come esempio significativo di promozione integrata del territorio, capace di rafforzare l'identità delle Langhe e di sostenere lo sviluppo economico e turistico, grazie alla collaborazione tra istituzioni e sistema produttivo.