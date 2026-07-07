 / Cronaca

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Cronaca | 07 luglio 2026, 13:03

Incidente mortale a Centallo: la vittima è un pensionato di 83 anni residente in paese

L'uomo era in sella alla sua bici a poca distanza dal semaforo di via Busca. Il cordoglio del sindaco a nome dell'amministrazione

Incidente mortale a Centallo: la vittima è un pensionato di 83 anni residente in paese

Incidente questa mattina, intorno alle 10, a Centallo, in via Busca, all’angolo con via Lamberto, a poche decine di metri dal semaforo delle Due Palme.

Nel tragico scontro è morto Ettore Otta, pensionato di 83 anni, che stava percorrendo la strada in sella alla sua bicicletta. 

La vittima viveva nel quartiere dove si è verificato l’incidente. Otta era solito spostarsi in bicicletta, ricorda il sindaco Pino Chiavassa, addolorato da questo lutto. "Era sempre in bici, riconoscibile per una bandierina agganciata nella parte posteriore, per rendersi visibile. Questa volta non gli è servito, purtroppo. Porgo le condoglianze alla famiglia da parte di tutta l'amministrazione". 

Le cause dell'incidente sono ancora in corso di accertamento. Secondo le prime ricostruzioni, la bicicletta su cui viaggiava l'83enne sarebbe rimasta agganciata alla parte posteriore di un camion frigorifero che procedeva nello stesso senso di marcia. A seguito dell'urto, il ciclista sarebbe quindi caduto a terra, venendo trascinato e riportando ferite risultate poi fatali.

Sul posto sono intervenuti l’auto medica, i sanitari del 118, la Polizia locale e i carabinieri. 

L'anziano è la diciassettesima vittima della strada dall'inizio dell'anno. 

Barbara Simonelli

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A LUGLIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium