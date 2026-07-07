Nuova vita al bivacco Due Valli: rifornito di coperte, kit di primo soccorso e viveri in ricordo di Anna Bessone

Un gesto concreto e di grande attenzione per chi frequenta la montagna. E in fondo anche un modo speciale per ricordare Anna Bessone, amante delle cime, prematuramente scomparsa lo scorso anno.

Nei giorni scorsi il bivacco Due Valli, situato al Passo della Croce Occidentale, sullo spartiacque tra Valle Maira e Valle Stura, a circa 2.600 metri di quota, è stato rifornito di materiale di prima necessità grazie all’iniziativa di Giusy Olivero di Dronero, affiancata da un gruppo di amici di Anna.

Il piccolo bivacco, di proprietà del Comune di Acceglio, dispone di tre-quattro posti letto ed è un importante punto d’appoggio lungo la traversata dei Sette Colli o Passi, che collega alcuni tratti del Sentiero Roberto Cavallero.

All’interno sono state sistemate sei coperte, di cui due termiche, materassini, un kit di primo soccorso, alcune provviste, un pentolino, una mensola, candele e altri oggetti utili in caso di emergenza.

Tutto il materiale è stato riposto in contenitori collocati sotto le panche. Inoltre, parte del rivestimento interno in legno è stata riverniciata per rendere il bivacco più accogliente.

L’iniziativa nasce con un duplice obiettivo: offrire un aiuto concreto agli escursionisti che percorrono questi itinerari d’alta quota e mantenere vivo il ricordo di Anna attraverso un gesto di cura verso la montagna che amava.

Un aspetto importante da ricordare è che nelle immediate vicinanze del bivacco non sono presenti punti d’acqua, per cui chi affronta l’escursione deve partire con una scorta adeguata.

I promotori dell’iniziativa rivolgono infine un appello a tutti coloro che utilizzeranno il bivacco: rispettare il materiale messo a disposizione e lasciare la struttura in ordine, affinché possa continuare a rappresentare un rifugio sicuro e accogliente per tutti gli escursionisti.