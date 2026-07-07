Pellegrinaggio al Santuario di Valmala

Nella giornata di domenica 5 luglio sono stati numerosi i pellegrini che hanno preso parte al tradizionale pellegrinaggio da Busca al Santuario di Valmala, un appuntamento molto sentito dalla comunità buschese.
Come ogni anno, i partecipanti hanno raggiunto il Santuario in modi diversi: a piedi, in bicicletta, in auto o usufruendo del servizio navetta messo a disposizione con il supporto del Comune.
«Da anni il Gruppo Alpini di Busca organizza con grande impegno questo pellegrinaggio, insieme al momento conviviale del pranzo — sottolinea l’Amministrazione comunale —. Siamo felici di poter contribuire alla buona riuscita della giornata attraverso il servizio navetta, così da permettere a tutti di partecipare a un’occasione di ritrovo, fede e condivisione».