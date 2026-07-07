Ceva, il 10 luglio incontro per la creazione della consulta giovanile

Venerdì 10 luglio alle ore 18 si terrà presso il Palazzo comunale di Ceva (piazza Vittorio Emanuele II) un incontro propedeutico alla creazione della consulta giovanile.

L’appuntamento è rivolto in particolare a ragazzi di un’età compresa tra i 15 e i 34 anni. Questo importante momento di confronto, a cui ne seguiranno altri a partire dall’autunno, serve per costruire insieme l’organo comunale rappresentativo delle istanze dei ragazzi stessi, uno spazio di dibattito pubblico dove la loro voce verrà accolta e ascoltata e dove le loro scelte e decisioni potranno diventare

L'appuntamento è realizzato in collaborazione con la Cooperativa Caracol.

Il progetto è finanziato in seno al bando “Piemonte per i Giovani” promosso dalla Regione Piemonte, finanziato con il Fondo per le Politiche giovanili e con il contributo della Regione Piemonte.