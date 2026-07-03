Banca delle Terre 2026, Bergesio: “Oltre 14mila ettari per sostenere i giovani agricoltori”

"Più di 14mila ettari di terra disponibili per chi fa agricoltura con il cuore e il lavoro quotidiano. La nona edizione della Banca delle Terre Agricole di ISMEA dimostra la concretezza del Governo nel sostenere il ricambio generazionale".

Lo dichiara il Senatore della Lega Giorgio Maria Bergesio, Vicepresidente della Commissione Agricoltura a Palazzo Madama.



"Parliamo di un'operazione strategica da oltre 121 milioni di euro a base d'asta per 8.863 ettari in vendita diretta — spiega il parlamentare —. Come Lega rivendichiamo le novità di questa edizione: meno burocrazia, sostegno ai giovani e legalità. Per gli under 40 introduciamo un ulteriore taglio dell'1% sul tasso di interesse per chi sottoscrive una polizza assicurativa. Sul fronte della legalità, chi è stato condannato per caporalato sarà tassativamente escluso. Sosteniamo chi investe rispettando le regole".



L'edizione 2026 del bando mette a disposizione oltre 14.000 ettari complessivi: 8.863 ettari suddivisi in 253 nuovi terreni all'asta e 5.271 ettari (266 terreni) relativi al lotto permanente.

"L'aumento delle terre coltivabili favorirà la produzione di filiera, garantendo ai cittadini prodotti di qualità a costi competitivi e assicurando, al contempo, la giusta retribuzione agli agricoltori", commenta Bergesio.



Le tempistiche:

⁃ Fase Vetrina (In corso fino al 31 agosto 2026): è possibile consultare liberamente online tutte le schede dei terreni sul sito ISMEA, senza necessità di presentare alcuna manifestazione di interesse.

⁃ Presentazione offerte (dal 14 settembre al 14 novembre 2026): periodo unico in cui inviare le offerte economiche esclusivamente per via telematica.

Tutte le informazioni sono disponibili su www.ismea.it/banca-delle-terre.