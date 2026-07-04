Rinuncia al progetto dell’impianto a Foresto, Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia: "Una vittoria del territorio"

"Prendiamo atto con profonda soddisfazione della decisione comunicata oggi dal Sindaco di Cavallermaggiore riguardo alla formale rinuncia da parte della società Stella S.p.A. al progetto per la realizzazione dell’impianto di recupero nella frazione Foresto. Si tratta di un risultato importante che dimostra la forza di un territorio capace di unirsi nella difesa della propria identità e delle proprie vocazioni".

Così Giuliana Mossino, Carlo Patria e Francesco Racca in rappresentanza di Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia intervengono sulla notizia dello stop all'inceneritore di Foresto.

"Fin dall'inizio della vicenda - spiegano -, la consigliera della Lega Giuliana Mossino ha preso contatto con i cittadini di Cavallermaggiore, raccogliendone le preoccupazioni e seguendo da vicino l'evolversi della situazione. Successivamente, insieme ai consiglieri Carlo Patria (Fratelli d'Italia) e Francesco Racca (Forza Italia), ha approfondito l'intera documentazione e ha continuato ad ascoltare le istanze provenienti dalla comunità locale, riscontrando fin da subito le potenziali criticità che un insediamento di questo tipo avrebbe potuto determinare non solo per Cavallermaggiore, ma anche per i territori e i comuni limitrofi.

Da questo lavoro condiviso è nata un'iniziativa politica concreta: i tre consiglieri hanno presentato una mozione congiunta al Consiglio Comunale di Bra, chiedendo una chiara presa di posizione a tutela del territorio. La mozione è stata approvata all'unanimità dall'intero Consiglio Comunale, a testimonianza di una compattezza istituzionale che ha rappresentato un segnale forte e inequivocabile".

"Questo risultato - concludono - è stato possibile anche grazie alla straordinaria mobilitazione del Comitato "No Inceneritore", che ringraziamo sinceramente per l'impegno, la determinazione e il costante lavoro di informazione e partecipazione svolto in questi mesi. La rinuncia al progetto rappresenta una vittoria dell'intero territorio e conferma quale sia la nostra priorità come rappresentanti del centrodestra: la tutela della salute dei cittadini, dell'ambiente, della storica vocazione agricola del nostro territorio e del tessuto economico locale. Continueremo a vigilare con attenzione e a lavorare al fianco delle comunità, affinché ogni scelta di sviluppo sia sempre compatibile con la salvaguardia del territorio e della qualità della vita".