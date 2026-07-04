Co-inceneritore, Chiara Voghera: "Una grande vittoria per Cavallermaggiore e per chi ha creduto nella tutela del territorio"

Si chiude con la rinuncia da parte della ditta Stella di Cuneo alla realizzazione del co-inceneritore nella frazione Foresto una vicenda che negli ultimi mesi aveva acceso il dibattito a Cavallermaggiore e nei comuni limitrofi.

Il progetto, che prevedeva la realizzazione di un impianto per il trattamento termico di pali in legno provenienti dalle linee di telecomunicazione, aveva suscitato la mobilitazione di cittadini, associazioni e amministratori locali, portando alla nascita del Comitato 'No Inceneritore', alla raccolta di oltre mille firme e all'approvazione, da parte del Consiglio comunale, di un ordine del giorno e di una mozione per rafforzare gli strumenti urbanistici di tutela del territorio.

Tra le voci che fin dall'inizio hanno sostenuto le ragioni dei cittadini c'è quella di Chiara Voghera, capogruppo di minoranza del gruppo consiliare 'Grande Cavallermaggiore', che accoglie con soddisfazione la decisione dell'azienda.

"Questa mattina – afferma Voghera - quando ho appreso la notizia della rinuncia da parte della ditta Stella alla realizzazione dell'impianto a Cavallermaggiore, ho tirato un grande sospiro di sollievo.

Accolgo questa decisione con grande soddisfazione, perché ritengo che un insediamento di questo tipo avrebbe potuto avere ripercussioni importanti sul nostro territorio, non solo dal punto di vista ambientale e della salute, ma anche in termini di immagine e di sviluppo futuro.

Fin dall'inizio ho scelto di stare dalla parte dei cittadini, ascoltando le loro preoccupazioni e sostenendo con convinzione le ragioni di chi chiedeva che questo progetto non venisse realizzato. È stata una posizione che ho portato avanti con determinazione, dentro e fuori il Consiglio comunale.

Desidero ringraziare il Comitato del 'No Inceneritore' per il grande lavoro svolto in questi mesi. L'impegno, la costanza e la partecipazione dimostrati sono stati fondamentali per mantenere alta l'attenzione su un tema così importante per il futuro della nostra comunità.

Un sincero ringraziamento va anche ai Consigli comunali di Bra e di Sommariva del Bosco, che hanno espresso la loro vicinanza e il loro sostegno attraverso atti e prese di posizione a tutela del nostro territorio, dimostrando una sensibilità che ha contribuito a rafforzare questa battaglia.

Credo – conclude Voghera - che tutta Cavallermaggiore possa guardare a questa notizia con soddisfazione. È la dimostrazione che, quando cittadini, comitati e rappresentanti delle istituzioni si impegnano con serietà per la tutela del proprio territorio, possono contribuire a raggiungere risultati importanti.

Da oggi possiamo guardare al futuro con maggiore serenità, consapevoli che la tutela del territorio deve continuare a rappresentare una priorità per chi è chiamato ad amministrarlo".