Futuro Nazionale, nasce il comitato di Mondovì: cresce la presenza in provincia di Cuneo

Prosegue il percorso di radicamento sul territorio provinciale di Futuro Nazionale, a breve distanza dalla fase costituente che aveva visto a Roma una significativa partecipazione di rappresentanti cuneesi. È stata ufficializzata nelle ultime ore la nascita del comitato di Mondovì, il numero 1581 a livello nazionale, presieduto da Anna Garelli.

Il nuovo presidio si inserisce in una rete ormai consolidata nella Granda, che conta oltre venti comitati distribuiti sul territorio, tra cui quelli recentemente attivati a Fossano, Savigliano, Busca e Montaldo di Mondovì. Un’espansione che viene letta dai promotori come segnale di crescente presenza e organizzazione a livello locale.

"Accogliamo con entusiasmo Anna e i suoi futuristi in questa strabiliante avventura", commenta Tiziana Airaldi, consigliere comunale a Fossano e componente dell’Assemblea nazionale del partito. Dello stesso tenore le parole di Beppe Lauria, reduce da una serie di impegni istituzionali e politici tra Liguria e Piemonte: "Il comitato n. 1581, la sua presidente e i suoi iscritti — tra cui figurano alcune personalità particolarmente note nel panorama monregalese — rappresentano un ulteriore e fondamentale tassello nella città di Mondovì e in provincia di Cuneo".

Il consolidamento organizzativo si traduce anche in nuove iniziative: è già in programma per la prossima settimana la prima riunione provinciale dei referenti dei comitati costituiti, promossa dallo stesso Lauria e organizzata con il contributo di Simone Sava e Roberto Baldizzone.

"Questa crescita esponenziale è il segno tangibile non solo del traguardo dei quasi mille iscritti in tutta la provincia, ma soprattutto della straordinaria capacità del Generale Roberto Vannacci di rappresentare l’unica vera alternativa allo stallo della politica nazionale", conclude Lauria.