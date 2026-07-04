Cultura, Barbero (FdI): "Trasformiamo la nostra storia in futuro e sviluppo territoriale, quasi 800mila euro per progetti nel Cuneese"

«Custodire il patrimonio storico, artistico e culturale non è un semplice esercizio di conservazione, ma un atto di difesa della nostra identità piemontese e italiana. I musei sono i guardiani della nostra memoria collettiva, le fondamenta su cui poggia il futuro delle nostre comunità. Per questo Come gruppo consiliare di Fratelli d'Italia abbiamo promosso lo stanziamento delle risorse per valorizzare il sistema museale piemontese. Complessivamente per il biennio 2025-2026 sono stati allocati oltre 3,1 milioni di euro: di questi, 776.000 sono stati destinati ai progetti relativi al territorio cuneese». Lo dichiara Federica Barbero, consigliere regionale di Fratelli d'Italia, rivendicando l'azione incisiva del partito nella manovra finanziaria.

«La vera grandezza del Piemonte non si esaurisce nelle pur eccelse grandi istituzioni metropolitane, ma si respira nella fitta rete di musei civici e locali che tengono viva la storia profonda delle nostre province, dei nostri borghi e della nostra terra. Sostenere questi presidi culturali significa, valorizzare le nostre radici e, contemporaneamente, generare un turismo di qualità e sviluppo economico sul territorio».

«Un plauso e un ringraziamento vanno all'Assessore Chiarelli per aver tradotto questa visione in azioni concrete. Il bando ha intercettato e accolto il 100% delle istanze, con ben 87 domande promosse tra enti pubblici e privati, dimostrando che il territorio ha fame di identità. Vogliamo musei che siano spazi vivi, accessibili e moderni, capaci di tramandare con fierezza alle nuove generazioni il valore inestimabile della nostra storia», conclude Barbero.

Nel dettaglio, ai comuni cuneesi sono state assegnate le seguenti risorse:

Bene Vagienna, 40.000 euro per l'implementazione delle sale espositive e l'estensione dell'offerta inclusiva multimediale del Museo Archeologico;

Santo Stefano Belbo, 40.000 euro per il potenziamento dell'offerta museale cittadina;

Bra, 40.000 euro per migliorare l'accessibilità dei musei civici;

Dronero, 40.000 euro per gli interventi di adeguamento anti-incendio al Museo Mallé;

Sampeyre, 24.000 euro per l'abbattimento delle barriere architettoniche e l'adeguamento del Museo Etnografico;

Cherasco, 40.000 euro per il completamento fisico e il potenziamento digitale del Museo Naturalistico;

Barolo, 40.000 euro per il rinnovo della classe scolastica del Wine Museum;

Paroldo, 38.000 euro per il completamento dell'allestimento e la digitalizzazione del patrimonio culturale del Museo della Pecora;

Pamparato, 40.000 euro per la valorizzazione del Museo Etnografico;

Alba, 40.000 euro per il rinnovamento del Museo Civico;

Cuneo, 35.000 euro per il Museo Casa Galimberti;

Roccaforte Mondovì, 17.400 euro per il Museo Mu.Ro.;

Nucetto, 37.000 euro per il polo museale;

Vinadio, 40.000 euro per l'adeguamento tecnologico e l'accessibilità al Forte;

Chiusa di Pesio, 40.000 euro per gli interventi di adeguamento del complesso museale Cavalier Giuseppe Avena;

Ostana, 40.000 euro per il progetto di riqualificazione e ampliamento del Museo Etnografico;

Bagnolo Piemonte, 34.000 euro per la realizzazione del Museo 20 Mesi, allestimento dell'area interna e realizzazione dei pannelli grafici per l'area esterna.

Per quanto riguarda i progetti di enti privati, hanno ottenuto i contributi regionali:

Racconigi, 18.800 euro per il Museo Giardino della Civiltà della Seta;

Mondovì, 40.000 euro per il progetto di valorizzazione del Museo della Stampa;

Rittana, 12.265 euro per il progetto di innovazione tecnologica per il miglioramento della sostenibilità e dell'accessibilità del Museo dei Racconti;

Rocca de' Baldi, 40.000 euro per l'intervento edilizio di conservazione del castello, sede del Museo Etnografico;

Alba, 40.000 euro per il progetto di innovazione, inclusione e accoglienza del Museo del Tartufo.







