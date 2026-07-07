CALCIO / Il Congo Rdc vince la Coppa Africa a Cuneo: Senegal battuto ai rigori in un "Paschiero" gremito

È calato il sipario sulla seconda edizione del "Torneo Coppa Africa Cuneo 2026". In uno stadio Paschiero di Cuneo gremito di pubblico, le squadre in campo per le due finali di domenica 5 luglio hanno regalato spettacolo ed emozioni.

La finalissima tra Congo Rdc e Senegal ha offerto grandi giocate e colpi di scena. Nel primo tempo le migliori occasioni per sbloccare la gara sono state del Congo Rdc, anche se è il Senegal ad avere il pallino del gioco. A sbloccare gli equilibri a favore dei senegalesi è Diallo Thierno Seydou al 6’ del secondo tempo. Il Senegal sembra controllare, ma a pochi minuti dal termine il Congo Rdc pareggia con Kutoma Mfuka, abile a sfruttare un errore del portiere avversario.

Dopo il pareggio si è passati ai tiri di rigore, dove sono serviti ben dieci penalty a testa per decretare la squadra vincitrice. A calciare il rigore decisivo è stato Job Masala Luwana, che ha regalato la vittoria al Congo Rdc, facendo esplodere la festa tra i sostenitori sugli spalti.

Nella finale per il terzo e quarto posto, il Burkina Faso si è imposto sul Cameroun per 2-1. Dopo il doppio vantaggio su rigore firmato dal capocannoniere Bance Habarou, il Burkina Faso è rimasto in dieci uomini per un'espulsione. Il Cameroun ha sbagliato un penalty e ha accorciato le distanze nel secondo tempo con l'altro capocannoniere Traore Karamoko, quando ormai era troppo tardi. Il premio come miglior portiere è andato invece a Dia Abdou del Senegal.

Grande soddisfazione è stata espressa dai vertici del Fc Gruppo Granda, con in testa il presidente Renè Sanogo Zane e il vice Souleymane Coulibaly, che si sono detti molto soddisfatti per la riuscita della manifestazione ringraziando le autorità per la disponibilità degli impianti sportivi.

Alle premiazioni erano presenti la sindaca di Cuneo Patrizia Manassero, l’assessore allo Sport Valter Fantino, il sindaco di Castelletto Stura Alessandro Dacomo, il sindaco di Tarantasca Armando Giancarlo e la consigliera regionale Giulia Marro.

Viva soddisfazione anche da parte del comitato Lega Calcio Acsi Cuneo, che ha fornito il supporto tecnico e gli arbitri e che col presidente Francesco Dadone ha assicurato collaborazione per le prossime edizioni.

FINALE 1°/2° POSTO

CONGO RDC – SENEGAL 5-4 (d.c.r.)

CONGO: Xhaka Conde (ammonito), Olomide Fatki Mayam, Mfuka Situ, samba Karim, Ibrahima Camara, Job Masala

Luwana, Mutumbo Shaumba, Marco D’Auria (ammonito), Kutoma Mfuka (1 rete), David Diza Nlemvo, Sylla

Abdoulaye, Bryan Mpasnkatu, Abdoul Kader Bamba, Wily steve Engolo, Japhte Lumengu Mbumba, Abobacar Diaby,

Emmanuel Gerarca, Marouf Alaza Gouni, Kemo Camara, Daniel Kila, ALLENATORE: Deli

SENEGAL: Fall Amadou, Gueye Maodo Malick, Dia Abdou, N’diaye Masseck, Niang Cheikhouna (ammonito),

niang Serignw Cheikh, N’diaye Touba, Niang Mamadou, Seck Babacar, Serigne Cheikhouna Dieng, Gueye

Matar, Gadiaga Cheikfiouna, N’diaye Modou, Mbaye Cheikh Abdoul Ahat, Fabureh Omar, Krubally Alagie

Muhammet, Diallo Thierno Seydou (1 rete), Tall Moussa (ammonito), Sow demba Sy, Konate Ameth,

ALLENATORE Mballo Ndiaye.

FINALE 3°/4° POSTO

CAMEROUN - BURKINA FASO 1-2

CAMEROUN: Sow Hibrahim, Djomi Rhudel, Djomi Steve, Viang Leonid Prince, Moussa Arafat Mouhamet

(ammonito), Kengne Boy Le Prince, Tchaptchet Viviang, Kengni Ewane Thierry, Pazzini Lucas, Traore

Karamoko (1 rete), Mara Malick, Makong junior, Yepdieu N’gomeni Evrard, Tcheptang Patou, Guimessa

tsibango Exauce, Mister Nosco Mihie, Beligngandi Christian Borell (ammonito), ALLENATORE: Kowam

BURKINA FASO: Kangoum Jacop D’aquin, Soumahoro Moustapha, Yoda Mohamed (espulso), Jallow

Mowodau, Sankara Sahibou, Bance Habarou (2 reti), Sidibe Souleymane, Yoda Latif, Bagayoko Dael Oumar,

Toure Arouna, Meite Siaka, Billa Abdou Samadou, Mare Abache, Sow mao, Samake Adama, Denne Akim,

N’diaye Alpha, Konè Adama, Bayo Bayo, Ysalim Perim, ALLENATORE: Mamadi

PREMI INDIVUALI

TRAORE Karamoko (CAMEROUN) – CAPOCANNIERE

BANCE Habarou (BURKINA FASO) – CAPOCANNIERE

DIA Abdou (SENEGAL) – MIGLIOR PORTIERE