Santina Isoardi (PD) contro Pellegrino (Centro per Cuneo): "Si intesta meriti in cerca di visibilità"

Chi conosce la consigliera comunale di maggioranza Santina Isoardi, esponente del Partito Democratico, sa che difficilmente alza i toni. E' una persona che lavora a testa bassa, sempre in prima linea per il suo quartiere e per Borgo San Giuseppe, frazione in cui vive.

E' quindi qualcosa di inconsueto il suo intervento da un lato contro Vincenzo Pellegrino, capogruppo di Centro per Cuneo in consiglio comunale, dall'altro a rivendicare il proprio contributo per un importante risultato raggiunto in termini di viabilità e sicurezza.

Stiamo parlando dei lavori da 60mila per l’ampliamento e la messa in sicurezza del percorso ciclopedonale che costeggia la rotatoria di via Circonvallazione Nord, all’altezza dell’ex Mercato delle Uve, nel tratto che collega via Chiarva al ponte sul fiume Gesso. Ne abbiamo scritto domenica (leggi qui)

Un problema sollevato da anni dalla frazione e di cui Santina isoardi è sempre stata portavoce, come è giusto che sia nel suo ruolo istituzionale.

Ecco che il post di Vincenzo Pellegrino, molto attivo sui social anche con lo pseudonimo di "giardiniere", nel quale viene evidenziato il merito di Centro per Cuneo rispetto a questo intervento, ha davvero indispettito la Isoardi. La sua reazione è leggibile anche come un ennesimo segno di frizioni all'interno della maggioranza, se ancora ce ne fosse bisogno.

Tra PD e Centro per Cuneo, nell'anno che porterà il capoluogo alle amministrative, sarà probabilmente un susseguirsi di stilettate, nell'attesa che si annunci cosa ne sarà di questa maggioranza e, soprattutto, se vedremo una sfida tra Patrizia Manassero, in caso di sua ricandidatura, e Enrico Collidà, sostenuto da Centro per Cuneo e disponibile a raccogliere l'investitura.

Mentre ai vertici tutto tace, ci ha pensato Santina Isoardi a creare un nuovo terreno di scontro istituzionale.

Facendo chiarezza, come scrive, a tutela della trasparenza verso i cittadini.

"Leggo con stupore il post condiviso su Facebook da Vincenzo Pellegrino, in cui ci si affretta a intestarsi meriti esclusivi e a festeggiare un traguardo come se fosse nato ieri. Ci tengo a ricordare che seguo questo problema in prima persona e sul campo fin dal mandato precedente", dichiara Santina Isoardi.



"Il percorso che ha portato a questo risultato è lungo e complesso, tanto che alcune delle persone oggi nominate in quel post all'epoca non erano nemmeno consigliere comunali. I cittadini di Cuneo conoscono perfettamente la storia di questo intervento e sanno bene chi si è speso fin dall'inizio, con costanza e serietà, per la messa in sicurezza di questo specifico tratto di strada".

La consigliera Isoardi rimarca inoltre la propria identità politica, netta rispetto a quella espressa dalla lista civica in questione: "Io non faccio parte della lista Centro per Cuneo, ma del Partito Democratico. Dispiace vedere che, forse presi dalla foga di fare passerella sui social e cercare visibilità, ci sia chi tenta di mettere una bandierina esclusiva su un lavoro collettivo, cercando al contempo di oscurare l'identità altrui".

Infine, Isoardi riporta l'attenzione sulla realtà attuale del cantiere, invitando alla concretezza:

"La sicurezza delle persone è una cosa seria e non si fa con gli annunci virtuali. I lavori sono stati appaltati e verranno eseguiti dopo le ferie, a inizio autunno, come mi è stato espressamente riferito dall'Assessore Luca Pellegrino. I meriti si fisseranno quando i cittadini potranno finalmente percorrere quel tratto in totale sicurezza. Non prima. Nel frattempo, continuerò a vigilare affinché l'opera parta davvero e nei tempi stabiliti".

Se anche Santina Isoardi è arrivata ad alzare la voce contro gli esponenti di Centro per Cuneo, è segno che il clima all'interno della maggioranza è davvero tesissimo.