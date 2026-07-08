Borgo San Dalmazzo, rimborso ticket sanitari primo semestre 2026

Fino al 31 luglio 2026 sarà possibile presentare presso l’ufficio assistenza e politiche sociali del Comune le domande di rimborso ticket sanitario per le visite specialistiche effettuate, dal richiedente e dai familiari conviventi, tra il 01/01/2026 e il 30/06/2026.



Possono richiedere il rimborso coloro che, alla data di presentazione della domanda, sono in possesso dei seguenti requisiti:



▪ residenza del richiedente in Borgo San Dalmazzo da almeno 5 anni;

▪ possesso di ISEE 2026 non superiore alla soglia di € 3.500,00;

▪ non avere diritto a esenzioni a carico del SSN.



La domanda va compilata su apposito modulo in download nella sezione "Documenti" o reperibile presso l’ufficio assistenza e politiche sociali e consegnata nei termini all’ufficio protocollo del Comune o inviata per email all’indirizzo ufficio.assistenza@comune.borgosandalmazzo.cn.it (allegando un documento d'identità in corso di validità).