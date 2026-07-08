 / Attualità

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Attualità | 08 luglio 2026, 15:15

Borgo San Dalmazzo, rimborso ticket sanitari primo semestre 2026

Sarà possibbile presentare richiesta fino al 31 luglio presso l'ufficio assistenza e politiche sociali del Comune

Borgo San Dalmazzo, rimborso ticket sanitari primo semestre 2026

Fino al 31 luglio 2026 sarà possibile presentare presso l’ufficio assistenza e politiche sociali del Comune le domande di rimborso ticket sanitario per le visite specialistiche effettuate, dal richiedente e dai familiari conviventi, tra il 01/01/2026 e il 30/06/2026.

Possono richiedere il rimborso coloro che, alla data di presentazione della domanda, sono in possesso dei seguenti requisiti:

▪ residenza del richiedente in Borgo San Dalmazzo da almeno 5 anni;
▪ possesso di ISEE 2026 non superiore alla soglia di € 3.500,00;
▪ non avere diritto a esenzioni a carico del SSN.

La domanda va compilata su apposito modulo in download nella sezione "Documenti" o reperibile presso l’ufficio assistenza e politiche sociali e consegnata nei termini all’ufficio protocollo del Comune o inviata per email all’indirizzo ufficio.assistenza@comune.borgosandalmazzo.cn.it (allegando un documento d'identità in corso di validità).

c.s.

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A LUGLIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium