Presto una nuova legge regionale sulla disabilità: Max Caramazza al lavoro con il presidente Cirio

Non può e non vuole anticipare niente di quanto annunciato in un post su Facebook.

Massimiliano Caramazza, consulente del presidente della Regione Alberto Cirio sui temi della disabilità, ha parlato di una nuova legge in arrivo che, punto per punto, toccherà diversi temi: dagli ausili all'assistenza ai fondi ai trasporti.

Uno step per volta, il primo già entro l'estate, spiega Max, che preferisce non aggiungere altro, almeno fino a quando non vedrà le cose nero su bianco.

Da un lato scaramanzia, dall'altro serietà da parte sua.

"Stiamo lavorando tantissimo e sapete che non amo fare annunci ma, oggi sono felice di dire che, in tempi brevi, sarà legge il primo step di quello che, tutti noi, vorremmo fosse una riforma articolata, ampia e duratura dei diritti dei disabili in Piemonte", ha scritto.

L'avventura di Max in Regione era cominciata dopo l'invito rivolto al presidente Cirio di passare del tempo a casa sua e vedere come vive una persona disabile.

Invito accettato e la proposta: "Aiutami in questo ambito". Max ha il compito di trovare, segnalare e scovare soluzioni per migliorare tutto ciò che concerne la disabilità. Poche settimana dopo il conferimento dell'incarico, un brutto incidente, che lo ha costretto a lungo a letto.

Ora è tornato operativo. E sta lavorando per una nuova legge di cui si dice assolutamente orgoglioso.