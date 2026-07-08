Dal 20 luglio il dottor Antonio La Rosa in servizio a Barge

Dal 20 luglio il dottor Antonio La Rosa, medico di assistenza primaria a ciclo di scelta, inizierà la propria attività ambulatoriale nel Comune di Barge e, dalla stessa data, cesserà l’attività nei Comuni di Brossasco e Torre San Giorgio.

Resta comunque confermata la continuità dell’assistenza sul territorio, con visite nelle seguenti sedi e nei seguenti orari.

A Rossana, in via Mazzini 67, il medico riceverà il lunedì dalle 17 alle 19, il mercoledì dalle 9 alle 10.30 e il giovedì dalle 8.30 alle 10.

A Piasco, in via Umberto I 8, l’ambulatorio sarà attivo il martedì dalle 9 alle 10.30, il mercoledì dalle 11 alle 12.30, il venerdì dalle 17 alle 19 e il sabato dalle 9 alle 10 su appuntamento.

A Venasca, in via Favole 10, le visite saranno garantite il martedì dalle 11 alle 12 e il giovedì dalle 10.30 alle 12.

A Barge, in via Ospedale 1/A, il dottor La Rosa riceverà il lunedì dalle 8.30 alle 10.30, il martedì dalle 16.30 alle 18.30, il mercoledì dalle 17 alle 19 e il venerdì dalle 10 alle 12.

Per gli assistiti resta ferma la possibilità di mantenere l’attuale medico curante. Chi invece intendesse scegliere un altro medico di medicina generale disponibile nell’ambito territoriale potrà farlo online tramite il Fascicolo Sanitario Elettronico o attraverso l’app “Il mio medico”, presente sul portale “Salute Piemonte” e accessibile con SPID, CIE o TS-CNS.

In alternativa, sarà possibile recarsi agli sportelli distrettuali muniti di codice fiscale e tessera sanitaria; in caso di delega, serviranno anche delega scritta e documento d’identità del delegante. Presso gli sportelli sarà inoltre possibile ricevere informazioni sulle disponibilità dei medici già operanti nell’ambito territoriale e consultare gli orari di ambulatorio, disponibili anche sul sito dell’ASL CN1 nella sezione dedicata a medici di famiglia e pediatri.