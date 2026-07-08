Incendi boschivi: oggi allerta elevata in tutta la regione. Vigili del fuoco al lavoro a Rodello e Rittana

La Regione Piemonte ha dichiarato da oggi, mercoledì 8 luglio, lo stato di massima pericolosità per incendi boschivi.

Il provvedimento – che prevede in tutto il Piemonte un livello di allerta "elevato", a un grado 4 su 5, in diminuzione nei prossimi giorni – si è reso necessario a seguito di quanto previsto dal bollettino per la previsione del pericolo incendi, emesso dal Centro funzionale di Arpa Piemonte, dalle elevate temperature, previste in ulteriore rialzo, e soprattutto dai numerosi incendi che si sono sviluppati sul territorio piemontese, impegnando fortemente tutto il Sistema antincendi boschivi e di Protezione civile.

La durata dello stesso, rende noto la Regione, varia in funzione della discesa della temperatura e dell’arrivo delle precipitazioni, che potranno evidenziare un rischio minore e consentire di rientrare nei livelli ‘normali’ di pericolo.

VIGILI DEL FUOCO AL LAVORO A RODELLO E RITTANA

Nella nostra provincia sono due i fronti che in questo momento vedono impegnati i vigili del fuoco.

Un primo incendio, in fase di bonifica, si è registrato nella zona del Chiot Rosa a Rittana, in borgata Paraloup, dove è andato a fuoco parte di un pascolo, col rischio che le fiamme si estendessero a una vicina area boschiva.

Sul posto stanno operando i vigili del fuoco del Comando provinciale di Cuneo col Direttore Operazioni Spegnimento (Dos) insieme ai volontari di Dronero e a tre squadre di volontari dell’associazione Antincendi Boschivi (Aib).

Un secondo incendio sta interessando un’area di prato presente a ridosso del tratto della Strada Provinciale 32 che attraversa regione Val Gaia a Rodello, nelle Langhe, a poca distanza dal distributore di carburante della Bra Gas presente in quella zona. Sul posto stanno operando i vigili del fuoco del distaccamento di Alba.

IL DEPOSITO DI UN'ABITAZIONE IN FIAMME A BOVES

In mattinata altre segnalazioni di roghi a danni di sterpaglie o zone boschive sono state verificate insieme a Carabinieri Forestali mentre sempre in questi minuti è in corso un intervento presso un’abitazione in via Tetti Beurla a Boves. A prendere fuoco in questo caso è stato un deposito adiacente l’edificio. L’allarme è scattato poco prima delle 14. Al lavoro sul posto la prima partenza di Cuneo.