SUPERLEGA / Cuneo Volley alla tre giorni del Volley Mercato di Bologna: il 16 luglio i calendari

Inizia la stagione 2026/27 della pallavolo maschile con il Volley Mercato, importantissimo evento organizzato dalla Lega Pallavolo Serie A. Ogni anno riunisce dirigenti e staff dei club di Serie A per tre giorni: si rifletterà su comunicazione e organizzazione, segreteria e marketing.

Questa edizione si svolgerà dal 14 al 16 luglio allo Zanhotel & Meeting Centergross di Bentivoglio, a Bologna, alla quale parteciperà ovviamente anche il Cuneo Volley, alla sua seconda partecipazione in SuperLega e fresco della nuova sponsorizzazione Acqua Sant’Anna.

La tre giorni si chiuderà con la tradizionale “Presentazione stagione e calendari 2026/27 – 82° Campionato Di Pallavolo Serie A Credem Banca”, giovedì 16 dalle ore 14.30. l pomeriggio, inoltre, sarà arricchito da premiazioni varie della scorsa stagione. Saranno presentate novità, calendari e tutti gli eventi principali per questa nuova stagione.

In occasione dell’evento, infine, durante le giornate di martedì 14 e di mercoledì 15 sarà aperto il tesseramento direttamente presso la sede. Alla fine della seconda giornata verranno pubblicati i roster completi di tutti i club per l’annata 2026/27.



