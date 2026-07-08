VOLLEY A3M / Savigliano, arriva Daniele Carpita: giovane talento per la Monge-Gerbaudo

Il Volley Savigliano annuncia l’ingaggio di Daniele Carpita, che farà parte della rosa Monge-Gerbaudo nel prossimo campionato di Serie A3 Credem Banca. Lo schiacciatore classe 2005 arriva in Piemonte dopo aver maturato già una significativa esperienza nella terza serie nazionale, con 99 presenze e 517 punti all’attivo.

Cresciuto nel vivaio dei Diavoli Rosa Brugherio, Carpita è nato a Milano e ha mosso i primi passi nel volley che conta proprio a Brugherio, dove ha conquistato quattro scudetti giovanili e una Junior League. Il suo percorso lo ha portato anche a vestire la maglia della Nazionale giovanile italiana, con il titolo di campione d’Europa Under 18 nella stagione 2021/22.

Per Carpita sarà la quinta stagione in Serie A3 Credem Banca. Dopo due annate a Brugherio, ha disputato il campionato 2024/25 con San Giustino e il 2025/26 con Acqui Terme. Un curriculum già importante per un atleta ancora giovanissimo, che arriva a Savigliano con voglia di crescere e assumersi nuove responsabilità.

"Sono molto felice di arrivare a Savigliano, è una società che ha dimostrato di avere una struttura solida e quest’anno punterà su una squadra giovane, ma competitiva – spiega Carpita –. Per me sarà una stagione un po’ diversa rispetto alle altre, perché avrò più responsabilità, ma è esattamente quello che stavo cercando a questo punto della carriera. Credo che il gruppo riuscirà a migliorare molto durante la stagione e a togliersi qualche soddisfazione".

Il nuovo schiacciatore biancoblù sottolinea anche l’equilibrio che, a suo giudizio, caratterizzerà il prossimo campionato: "Quest’anno la differenza di livello tra le squadre sembra essersi equilibrata di più e quindi è difficile fare pronostici, bisognerà pensare partita dopo partita e porsi degli obiettivi con il tempo".

Il Volley Savigliano accoglie così un rinforzo giovane ma già esperto, su cui la società piemontese punta per affrontare con ambizione la nuova stagione di Serie A3.