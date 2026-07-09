Avis Bra, grande partecipazione alla cena estiva sotto l’Ala di corso Garibaldi

Il gruppo Avis Bra, insieme ai gruppi di Cervere, Narzole, Pocapaglia e Sommariva Perno, ha organizzato anche quest’anno la cena estiva, che si è tenuta sabato 13 luglio sotto l’Ala di Corso Garibaldi. La storica manifestazione ha la finalità di promuovere la donazione del sangue, attraverso un evento aperto al pubblico nel cuore della città, ma anche di creare un momento di convivialità fra i donatori e fra tutti coloro che sono vicini all’associazione.

In questo contesto è nata un’apprezzata sinergia con il Comitato Vallechiara Fey, che ha partecipato alla cena con una folta rappresentanza, ma allo stesso tempo dando un concreto contributo logistico per la gestione dell’intera manifestazione. Oltre a loro erano presenti altre associazioni quali Aido Bra, Associazione Nazionale Alpini Bra, Lions Club Bra Host e New Twirling Bra: la collaborazione fra associazioni appartenenti al volontariato è elemento fondamentale per una proficua crescita sociale.

Durante la serata molto apprezzata anche la presenza del gruppo musicale Kuintorigo che ha regalato all’intera popolazione un intenso concerto, coinvolgendo i presenti in canti e balli.

Al Comune di Bra che ha concesso lo spazio pubblico, al Comitato Vallechiara Fey, al gruppo Kuintorigo, ai tanti volontari che si sono resi disponibili, a tutti i partecipanti alla cena ed in generale a tutti coloro che sono stati in qualche modo presenti alla serata va il ringraziamento del presidente e del direttivo Avis.

Invitiamo tutti coloro che fossero interessati a contattarci per diventare donatori ed ad unirsi alla grande famiglia di Avis Bra.



