Il Gruppo Alpini Corneliano Piobesi d’Alba entra nel network NGOs1

Il Gruppo Alpini Corneliano Piobesi d’Alba è stato ufficialmente inserito nell’elenco della piattaforma internazionale NGOs1, uno spazio digitale dedicato alla promozione e alla visibilità delle organizzazioni attive nel sociale, nel volontariato e nella vita comunitaria.

La presenza online rappresenta un ulteriore passo verso la valorizzazione delle attività del gruppo, da sempre punto di riferimento per il territorio tra Corneliano e Piobesi d’Alba. Attraverso la scheda dedicata, consultabile all’indirizzo https://www.ngos1.com/XX/Unknown/111556608597147/Gruppo-Alpini-Corneliano-Piobesi-D%27Alba?e=2878836736, sarà possibile per cittadini e interessati conoscere più da vicino le iniziative e i valori portati avanti dagli Alpini.

All’interno della stessa piattaforma figurano già numerose realtà associative del territorio albese e roerino, tra cui la Proloco di Monticello d’Alba, Sportabili Alba APS ASD, Amici di Zampa – Alba, la sezione ANC di Sommariva Perno, Survivors MCC Mekka of Choppers e la Fondazione Ferrero. Un elenco che testimonia la vivacità e la ricchezza del tessuto associativo locale.

L’ingresso nel network NGOs1 contribuisce così a rafforzare la visibilità del Gruppo Alpini, favorendo nuove opportunità di contatto, collaborazione e promozione delle attività solidali e culturali che da anni caratterizzano il loro impegno sul territorio.