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Attualità | 09 luglio 2026, 06:33

Il Gruppo Alpini Corneliano Piobesi d’Alba entra nel network NGOs1

Soddisfazione per l’inserimento nella piattaforma che valorizza le realtà associative del territorio

Il Gruppo Alpini Corneliano Piobesi d’Alba entra nel network NGOs1

Il Gruppo Alpini Corneliano Piobesi d’Alba è stato ufficialmente inserito nell’elenco della piattaforma internazionale NGOs1, uno spazio digitale dedicato alla promozione e alla visibilità delle organizzazioni attive nel sociale, nel volontariato e nella vita comunitaria.

La presenza online rappresenta un ulteriore passo verso la valorizzazione delle attività del gruppo, da sempre punto di riferimento per il territorio tra Corneliano e Piobesi d’Alba. Attraverso la scheda dedicata, consultabile all’indirizzo https://www.ngos1.com/XX/Unknown/111556608597147/Gruppo-Alpini-Corneliano-Piobesi-D%27Alba?e=2878836736, sarà possibile per cittadini e interessati conoscere più da vicino le iniziative e i valori portati avanti dagli Alpini.

All’interno della stessa piattaforma figurano già numerose realtà associative del territorio albese e roerino, tra cui la Proloco di Monticello d’Alba, Sportabili Alba APS ASD, Amici di Zampa – Alba, la sezione ANC di Sommariva Perno, Survivors MCC Mekka of Choppers e la Fondazione Ferrero. Un elenco che testimonia la vivacità e la ricchezza del tessuto associativo locale.

L’ingresso nel network NGOs1 contribuisce così a rafforzare la visibilità del Gruppo Alpini, favorendo nuove opportunità di contatto, collaborazione e promozione delle attività solidali e culturali che da anni caratterizzano il loro impegno sul territorio.

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