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Attualità | 22 giugno 2026, 11:04

Dopo le piene di aprile, ricostruito il guado sul Gesso tra Cuneo e Mellana di Boves

Il ripristino è avvenuto nei giorni scorsi. Il costo è pari a 18mila euro, ripartiti tra i due Comuni

Era stata interdetta al passaggio lo scorso 5 marzo, era stata trascinata via dal torrente Gesso nella notte tra il 10 e l'11 di aprile ed è stata ricostruita nei giorni scorsi, tornando ad essere perfettamente agibile per pedoni e ciclisti, in un contesto di assenza quasi totale di acqua.

Stiamo parlando del guado sul torrente Gesso - la pedancola - che torna quindi a collegare la zona del Santuario della Madonna degli Angeli con la frazione Mellana. 

Passerella ripristinata, frutto del rinnovato accordo - siglato nelle scorse settimane - tra le amministrazioni di Cuneo e Boves, che sono impegnati a sostenere i costi per la ricostruzione per altri tre anni (2026-2027 e 2028). 

La spesa è di 18mila euro, di cui due terzi vengono sostenuti dal Comune di Cuneo e la restante parte da quello di Boves. 

Il passaggio sarà quindi garantito anche nel prossimo futuro, sperando che nel frattempo si intercettino dei finanziamenti che consentano un ragionamento diverso e una passerella che non sia soggetta alle piene del torrente. 

Ringraziamo il signor Fulcheri per le foto

Barbara Simonelli

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