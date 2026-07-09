ATLETICA / Lazouzi e Provera tra i convocati per campionati europei under 18 di Rieti

Il vice direttore tecnico per le squadre giovanili Tonino Andreozzi ha comunicato l’elenco dei convocati per i campionati europei under 18 di Rieti, in programma dal 16 al 19 luglio.

Del team azzurro faranno parte 75 atleti, di cui 40 allievi e 35 allieve, tutti nati nel 2009 e nel 2010.

10 gli atleti piemontesi selezionati dal settore tecnico nazionale e chiamati a vestire l’azzurro, di cui 4 uomini e 6 donne.

Tornano in azzurro, dopo le medaglie vinte nella scorsa stagione, Alessia Succo (Atl. Settimese), attesa protagonista sui 100hs, ed Elisa Calzolari (Safatletica Piemonte), attesa ai blocchi di partenza dei 200 metri e a disposizione per la staffetta 4x100. Per tutti gli altri piemontesi, si tratta invece dell’esordio in nazionale.

La due volte campionessa allieve Yasmine Lazouzi (Atl. Mondovì-Acqua S.Bernardo) sarà in gara nei 2000 siepi.

Ma il club cuneese può vantare un’altra maglia azzurra, quella di Giacomo Provera, in gara sui 400hs.

Due atlete in azzurro anche per la Sisport, entrambe nel settore lanci: Matilde Cecati (disco) ed Eloise Vallet (giavellotto). Non poteva mancare, tra le donne, la neo campionessa italiana di salto in lungo Silvia Poko Canape (Derthona Atl.), chiamata a confermarsi sulle sue misure oltre i 6 metri. Al maschile, Nicolò Borello (Atl. Canavesana), al primo anno di categoria, è tra i più giovani convocati (e il più giovane tra i piemontesi); sarà al via dei 400 metri (specialità di cui è campione italiano) e a disposizione per la staffetta. Ancora ostacoli protagonisti grazie a Gabriel Grancitellli (Atl. Pinerolo), in gara sui 110hs che si aggiunge a Succo e Provera tra gli specialisti del settore. Ancora Piemonte invece nel giavellotto che al maschile vedrà in gara Nicolò Cerdelli (AVIS Marathon Verbania).