Il gruppo sportivo Ana Mondovì conquista il secondo posto italiano alle Alpiniadi

La Sezione ANA di Mondovì, col suo GSA - Gruppo Sportivo ANA - si è classificata al secondo posto italiano alle ultime "Alpiniadi" (le “Olimpiadi degli Alpini”) che hanno luogo ogni 4 anni. Questa volta si sono svolte in Friuli, ad Arta Terme in provincia di Udine. E per il Gruppo sportivo di Mondovì è stato un successo, in particolare in due gare: la prova di staffetta in montagna e la prova di corsa individuale, sempre in montagna.



I risultati e le prove: la staffetta, si è svolta a Tolmezzo venerdì 3 luglio, con un percorso di 7,5 km, nella categoria "Aggregati", la coppia Stefano Giordano e Nicolas Gastaldi si sono piazzati al 1° posto, con dietro di loro un'altra coppia dell'ANA Mondovì , Elia Bongiovanni e Massimiliano Durbano. In gara in totale 50 coppie fra gli "Aggregati" e 70 fra gli "Alpini".

E grazie a loro l'ANA di Mondovì si classifica al 2° posto fra le Sezioni italiane.

Risultato altrettanto soddisfacente alla prova di corsa individuale, domenica 5 luglio ad Arta Terme, 12,5 km di percorso per 650 metri di dislivello: dal 3° al 6° posto tutta la classifica è stata occupata dagli stessi atleti nella categoria "Aggregati": Gastaldi al 3° posto, Bongiovanni al 4°, Giordano al 5° e Durbano al 6°.



Fra gli “Alpini", Cristian Conte 10° (e 5° nella sua categoria di età), Luca Laratore 17° (7° nella sua categoria di età) e Andrea Arcadu 40° posto. In gara 200 atleti fra gli "Alpini" e 170' fra gli "Aggregati".

Anche in questa gara, la sezione ANA di Mondovì si classifica al 2° posto fra le sezioni d'Italia.

Una grande soddisfazione e un grande orgoglio per il referente del GSA di Mondovì, Renzo Ferrero, che ha seguito il gruppo, e per Armando Camperi, presidente della Sezione ANA Mondovì.