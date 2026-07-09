TENNIS / Alla Vtt di Lagnasco conclusa la tappa del Trofeo Kinder Joy of Moving

Alla VTT di Lagnasco i giovani sono sempre in primo piano, sia per quanto riguarda la crescita tecnica e personale, due aspetti parimenti importanti, sia le organizzazioni di tornei di categoria.

È stato il caso di una delle tappe del Trofeo Kinder Joy of Moving, ospitata al Tennistadium di Lagnasco, sede della VTT, che ha visto eccellere molte racchette impegnate a crescere nella locale Scuola Tennis.

Nella categoria under 9 è giunta in finale Beatrice Caffaro (VTT), battuta all’ultimo atto da Mirela Romaniuc. Stessa finale e stesso risultato nella categoria under 10 femminile, con Beatrice Caffaro sul secondo gradino del podio. Il tabellone under 9 maschile si è chiuso con il successo di Francesco Puci su Riccardo Marzullo.

L’under 10 è andato in archivio con la vittoria di Noah Defilippi su Igor Thomas Terzi. La sfida per il titolo under 11 maschile è stata tutta VTT. Vittoria di Leonardo Crosetti contro Giovanni Ferrato. L’under 12 ragazzi ha visto andare a segno un altro allievo della VTT, Edoardo Pallo, che ha fermato in finale la corsa di Cesare Scanavino. Nell’under 12 in “rosa” titolo a Zoe Borgia contro Aurora Zulian. L’under 13 maschile si è chiuso con il successo di Matteo Molineris contro Nicolò Pitruzzella.

L’under 14 femminile ha visto l’affermazione di Viola Cagno su Ambra Anna Ferri. Nella stessa categoria ragazzi titolo a Federico Berrino contro Mattia Iannello.

I due tabelloni under 16 hanno visto i successi rispettivamente di Silvia Centi (in finale su Elena Alessia Gitman) e di Tommaso Moi su Mattia Iozza. Il premio fair play è stato vinto da Isotta Montanero, tennista che si allena alla VTT di Lagnasco: “Un ringraziamento – sottolinea la dirigenza – a tutti i partecipanti, ai genitori che ci supportano costantemente e a Supertennis, la televisione della Fitp che ci ha accompagnati con le riprese e le interviste nei giorni delle finali. Così a Rita Grande, presente alle finali e tante stagioni fa ideatrice del circuito. Grazie anche al giudice arbitro Edoardo Perotti e al direttore del torneo, Enrico Gramaglia. Inoltre, al comune di Lagnasco, nella persona del sindaco Roberto Dalmazzo, che ha permesso le riprese televisive di Supertennis al castello”.

I vincitori dei vari tabelloni Kinder Trophy andranno di diritto al Master di Roma previsto dal 19 al 27 agosto. Il prossimo appuntamento con i tornei in VTT è previsto l’11 luglio.

Intanto Lorenzo America, under 12 di casa VTT, ha vinto un altro torneo giovanile alle Pleiadi di Moncalieri superando in finale Cesare Scanavino.

La grande stagione della VTT di Lagnasco continua, dunque, senza soste e con molteplici soddisfazioni.