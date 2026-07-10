Bra, Slow Food festeggia 40 anni di cibo "buono, pulito e giusto" con il Bagnè 'nt l'euli

Buon compleanno Slow food! La preziosa eredità che ci ha lasciato Carlin Petrini, in principio chiamata Arcigola, è diventata in 40 anni un movimento su scala globale.

Ad oggi si contano oltre 160 Paesi in cui sventola la bandiera della Chiocciola e un milione di soci, volontari, attivisti che, promuovendo il cibo "buono, pulito e giusto", difendono l'idea di un'alimentazione piacevole al gusto, ma utile al sistema economico locale, sociale ed ambientale.

Per celebrare questo anniversario è stata organizzata "Una tavolata in via Mendicità Istruita", presso l'Osteria Boccondivino di Bra, dove tutto ebbe inizio. L'evento è in programma sabato 25 luglio e si sposa con il tradizionale Bagnè 'nt l'euli di Slow Food Bra, un classico dell'estate braidese.

Tutti pronti dalle ore 19.30 per l'aperitivo di benvenuto con un bicchiere di vino e piattino di formaggio, salumi e focaccia; antipasto con formaggi frittata e sottoli; piatto speciale con pinzimonio di ortaggi di stagione; primo con insalata di pasta e verdure; acqua e 2 bicchieri di vino inclusi. Dulcis in fundo gelato e biscotti, più la torta dei 40 anni, aspettando la mezzanotte!

Costo: 25 euro per i soci Slow Food (oppure 30 euro con la maglietta celebrativa); 30 euro per gli aspiranti soci (oppure 37 euro con la maglietta celebrativa).

Come sempre la reale importanza dell'iniziativa riguarda la solidarietà. Parte del ricavato contribuirà, infatti, al sostegno dei progetti educativi sul territorio braidese.

Per chi fosse interessato, info e prenotazioni ai numeri: 0172/425674 - 338/7389306 - 338/6403920 e ricordatevi di chiamare entro il 15 luglio. In caso di maltempo, saranno confermati i posti seguendo l'ordine di prenotazione, quindi tocca affrettarsi.