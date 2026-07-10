Passaggi a livello e ascensori, il Comitato Pendolari Alba rilancia: "Servono risposte rapide"

Se il tavolo regionale del 7 luglio ha affrontato le criticità dell'intera linea SFM4 Alba-Germagnano, per il Comitato Pendolari Alba alcune priorità riguardano direttamente la città. Dai ripetuti guasti ai passaggi a livello di Mussotto agli ascensori della passerella ferroviaria, sono diversi i temi che il Comitato continua a ritenere prioritari per migliorare sia il servizio ferroviario sia la viabilità urbana.

Edoardo Zerrillo, vicepresidente del Comitato Pendolari Alba, definisce positivo il confronto con RFI, che ha riconosciuto le criticità emerse nelle ultime settimane.

"Abbiamo segnalato i problemi ai passaggi a livello di Mussotto, che sono stati quattro nell'ultimo mese, evidenziando la gravità degli episodi per il momento in cui sono avvenuti, sempre nelle ore di punta, per la frequenza con cui si sono ripetuti e perché hanno interessato sempre lo stesso tratto. RFI ha riconosciuto la criticità e ci ha spiegato di aver aggiornato alcuni sistemi tecnici e introdotto una gestione più flessibile dei passaggi a livello."

Secondo quanto illustrato durante la riunione, le modifiche dovrebbero consentire, in caso di anomalie o di arresto dei convogli prima dell'attraversamento, di riaprire più rapidamente le sbarre, limitando i disagi alla circolazione stradale.

Il Comitato ha però posto l'attenzione anche su un altro aspetto, ritenuto altrettanto importante: i tempi di chiusura delle sbarre, soprattutto quando i treni partono dal capolinea di Alba.

"Abbiamo rilevato che il passaggio a livello della stazione di Mussotto viene chiuso circa un minuto prima della partenza del treno da Alba. Questo significa che resta chiuso complessivamente tra i sei e i sette minuti a ogni transito. Nelle fasce orarie di punta, tra le sei e le otto del mattino, quando passa anche il treno di rinforzo, questo crea un vero e proprio tappo per chi vive o attraversa corso Bra."

Per il Comitato si tratta di un tema che va oltre gli interessi dei pendolari e coinvolge direttamente la viabilità cittadina.

"Per noi il tempo di chiusura cambia poco dal punto di vista ferroviario, ma per automobilisti, pedoni, commercianti e residenti è un problema concreto. Servono passaggi a livello più efficienti e sistemi che consentano aperture e chiusure più rapide, così da migliorare la gestione del traffico e ridurre i disagi."

Dal confronto è arrivata anche una notizia considerata positiva dal Comitato. Nei fine settimana dell'1-2 e del 29-30 agosto la circolazione sarà sospesa tra Carmagnola e Alba per consentire lavori nella zona di Sommariva, che interesseranno travate metalliche e passaggi a livello.

"È un intervento che giudichiamo positivamente. I lavori consentiranno di eliminare alcune limitazioni di velocità oggi presenti lungo la linea, permettendo ai treni di recuperare più facilmente eventuali ritardi. Farli nei fine settimana di agosto, quando il traffico pendolare è ridotto, limita inoltre i disagi per gli utenti."

Tra le questioni ancora aperte figura, infine, quella degli ascensori della passerella ferroviaria di Alba, già oggetto di una PEC inviata dal Comune ad RFI.

"Abbiamo chiesto aggiornamenti anche sugli ascensori della passerella. Uno dei tre è fuori servizio da diversi mesi e, pur comprendendo tempi e costi degli interventi, riteniamo che una situazione di questo tipo non sia più accettabile. È un'infrastruttura recente, molto utilizzata e fondamentale per persone con disabilità, famiglie con passeggini e viaggiatori con bagagli. Confidiamo che arrivino risposte e tempi certi per il ripristino."

Per il Comitato Pendolari Alba, il confronto con RFI proseguirà anche nei prossimi mesi. Accanto ai temi che riguardano l'intera linea, l'obiettivo resta quello di mantenere alta l'attenzione sulle criticità che incidono direttamente sulla mobilità cittadina e sulla qualità del servizio ferroviario nel nodo albese.