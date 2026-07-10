Rotary Club Savigliano, passaggio di consegne alla Porta delle Langhe

Si è svolta presso la Porta delle Langhe di Marene la cerimonia di passaggio di consegne del Rotary Club Savigliano tra la presidente uscente Paola Derosie e il nuovo presidente per l’anno sociale 2026/2027, il dottor Marco Varetto.

La conviviale conclusiva dell’anno rotariano ha riunito numerosi soci, ospiti e amici del club in un clima di partecipazione e condivisione. Presenti anche diverse autorità del territorio: il sindaco di Savigliano Antonello Portera, il sindaco di Marene Alberto Deninotti, il comandante della Compagnia dei Carabinieri di Savigliano, tenente colonnello Luca Giacolla, e il comandante della Polizia Locale dell’Unione “Terre della Pianura”, Filippo Davide Scicolone.

Momento centrale della serata è stata la consegna del Collare, simbolo della continuità rotariana, dalla presidente uscente al dottor Varetto, chiamato a guidare il Club nel nuovo anno. Un gesto carico di significato che rappresenta non solo il passaggio di responsabilità, ma anche il rinnovo dei valori fondanti del Rotary: servizio, integrità, amicizia, leadership e inclusione.

Nel suo intervento di saluto, Paola Derosie ha ripercorso le attività svolte durante il proprio mandato, ringraziando soci, Consiglio direttivo e commissioni per l’impegno e la collaborazione. Un anno intenso, segnato da numerosi progetti rivolti al territorio e alla solidarietà, sempre nel solco della missione rotariana.

Ricevendo il Collare, il nuovo presidente Marco Varetto ha espresso gratitudine per il lavoro svolto dalla presidente uscente, illustrando le linee guida del nuovo anno sociale. Tra gli obiettivi, il consolidamento del ruolo del Rotary Club di Savigliano come punto di riferimento per il territorio, la valorizzazione delle competenze dei soci e la promozione di iniziative capaci di generare un impatto concreto e duraturo nella comunità.

Varetto ha inoltre sottolineato l’importanza dell’ampliamento della compagine del Club e del coinvolgimento di nuove energie, con l’obiettivo di rendere l’azione rotariana sempre più inclusiva e partecipata.

Definita anche la squadra che affiancherà il presidente nel corso dell’anno rotariano 2026-2027: segretario Marco Cigna, prefetto l’avvocato Serena Mariano, tesoriere il dottor Gianluca Zampedri, vice presidente il dottor Attilio Gagliano, consiglieri l’ingegner Carlo Zoni, Lodovico Buscatti e il dottor Domenico Moraglio, insieme alla past president e ai presidenti di commissione.

Nel segno del motto “Service Above Self” – servire al di sopra di ogni interesse personale – il Rotary Club Savigliano rinnova così il proprio impegno a favore della comunità, confermando la volontà di essere protagonista di un percorso di crescita condivisa fondato su etica, responsabilità e solidarietà.