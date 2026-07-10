 / Solidarietà

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Solidarietà | 10 luglio 2026, 14:40

Si cerca "un’adozione del cuore" per il tenerissimo Spritz

Il cagnolino è completamenre cieco ed epilettico, anche se le cure gli evitano gli attacchi. È ospite alla "Casa di Freddy" e cerca chi gli dia casa e amore

Il cagnolino Spritz nel suo box alla Casa di Freddy di Busca

Il cagnolino Spritz nel suo box alla Casa di Freddy di Busca

Si cerca una «adozione del cuore» per Spritz, tenerissimo cane maschio di 8 anni, oggi ospitato alla "Casa di Freddy", a pochi chilometri da Busca, dove la sua famiglia lo ha dovuto affidare per grossi problemi sopraggiunti.

Spritz è completamente cieco ed è epilettico, anche se le cure gli permettono di vivere senza episodi convulsivi. La cecità però lo limita negli spostamenti fuori dal box, dove i volontari lo accompagnano con la pettorina.

E’molto affettuoso, cerca il contatto con le persone pur non vedendole e nella rsa del canile dialoga con gli altri quattro zampe dei recinti accanto.

«E’ un cane che avrebbe bisogno di tranquillità in un appartamento dove ritrovare i suoi orizzonti, fare qualche passeggiata insieme a chi lo vorrà con sè e a cui richiedere tante coccole che adora", afferma Maria Grazia, responsabile della Casa di Freddy.

Cerca chi lo ami e si prenda cura di lui, promettendo il suo grande amore riconoscente.

Spritz prende medicinali il mattino e la sera, ma non dà problemi per la somministrazione.

Chi è interessato a dargli l’affetto di una famiglia, può richiedere informazioni al numero: 338/118.60.48.

Il cagnolino Spritz

Il cagnolino Spritz

Il cagnolino Spritz

Il cagnolino Spritz

Il cagnolino Spritz

Il cagnolino Spritz

Il cagnolino Spritz

Il cagnolino Spritz

Il cagnolino Spritz

Il cagnolino Spritz

Il cagnolino Spritz

Il cagnolino Spritz

Il cagnolino Spritz

Il cagnolino Spritz

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A LUGLIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium