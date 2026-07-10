Si cerca "un’adozione del cuore" per il tenerissimo Spritz

Si cerca una «adozione del cuore» per Spritz, tenerissimo cane maschio di 8 anni, oggi ospitato alla "Casa di Freddy", a pochi chilometri da Busca, dove la sua famiglia lo ha dovuto affidare per grossi problemi sopraggiunti.
Spritz è completamente cieco ed è epilettico, anche se le cure gli permettono di vivere senza episodi convulsivi. La cecità però lo limita negli spostamenti fuori dal box, dove i volontari lo accompagnano con la pettorina.
E’molto affettuoso, cerca il contatto con le persone pur non vedendole e nella rsa del canile dialoga con gli altri quattro zampe dei recinti accanto.
«E’ un cane che avrebbe bisogno di tranquillità in un appartamento dove ritrovare i suoi orizzonti, fare qualche passeggiata insieme a chi lo vorrà con sè e a cui richiedere tante coccole che adora", afferma Maria Grazia, responsabile della Casa di Freddy.
Cerca chi lo ami e si prenda cura di lui, promettendo il suo grande amore riconoscente.
Spritz prende medicinali il mattino e la sera, ma non dà problemi per la somministrazione.
Chi è interessato a dargli l’affetto di una famiglia, può richiedere informazioni al numero: 338/118.60.48.