Cherasco, Libellula ottiene la Certificazione per la Parità di Genere

Importante riconoscimento per Libellula Srl, software house con sede a Cherasco e specializzata nello sviluppo di software per la lavorazione della lamiera. L'azienda ha ottenuto la Certificazione per la Parità di Genere UNI/PdR 125:2022, rilasciata da Bureau Veritas, tra i principali enti di certificazione a livello internazionale.

La certificazione arriva al termine di un percorso durato circa un anno, durante il quale l'impresa ha strutturato un sistema di gestione volto a rafforzare le politiche aziendali in materia di inclusione, pari opportunità e benessere organizzativo, trasformando questi principi in azioni concrete e strumenti di monitoraggio.

La prassi UNI/PdR 125:2022 prevede infatti la valutazione di diversi ambiti, tra cui le opportunità di crescita professionale, la trasparenza nei processi di selezione e nelle politiche retributive, il sostegno alla genitorialità e alla conciliazione tra vita privata e lavoro, la diffusione di una cultura aziendale inclusiva e il monitoraggio costante dei risultati attraverso specifici indicatori.

Per Libellula il riconoscimento rappresenta un punto di partenza per proseguire nel percorso di miglioramento continuo, con l'obiettivo di consolidare iniziative dedicate al welfare aziendale, alla formazione, al work-life balance e alla valorizzazione del capitale umano.

Il risultato assume un significato particolare anche per il comparto in cui opera l'azienda. Quello del software industriale e della manifattura tecnologica è infatti un settore storicamente caratterizzato da una forte presenza maschile. L'adozione di politiche orientate alla parità di genere punta a favorire ambienti di lavoro più inclusivi, capaci di attrarre e valorizzare competenze e professionalità senza distinzione di genere.

Con questo traguardo, la società cheraschese conferma il proprio impegno a coniugare innovazione tecnologica, crescita sostenibile e attenzione alle persone, elementi considerati centrali per lo sviluppo dell'azienda e del territorio.