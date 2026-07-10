Scatta l'allerta gialla per temporali nelle valli cuneesi

Allerta gialla per temporali nelle valli cuneesi prevista per oggi e domani. Diramata da Arpa Piemonte con l'ultimo bollettino emesso oggi, venerdì 10 luglio, alle 12 interesserà in particolare dalla valle Tanaro, Stura, Maira, Varaita e Po.



Resterebbe escluso il capoluogo e la pianura cuneese.





Nelle prossime ore sono quindi in arrivo rovesci e temporali localmente intensi sulla fascia alpina che si spingeranno progressivamente verso i restanti settori. Domani prevarranno condizioni di instabilità da metà giornata, con temporali pomeridiani che potranno risultare più diffusi sulle aree di pianura e collina rispetto a quelli attesi oggi pomeriggio.



L'attenzione quindi sale con il rischio che si possano verificare locali allagamenti, cadute di alberi, smottamenti e frane o fulminazioni.