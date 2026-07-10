Cordoglio per la scomparsa dell’ex dipendente della Provincia Michele Gallo

Cordoglio per la scomparsa di Michele Gallo, già dipendente della Provincia di Cuneo, mancato nei giorni scorsi.

Nato a Bra il 27 gennaio 1937 e residente a Roccavione, era stato assunto nell’agosto del 1972 tra le fila degli operai in qualità di autista. Nel corso degli anni aveva maturato esperienza e professionalità, venendo inquadrato come autista meccanico di quarto livello.

Ha prestato servizio per oltre vent’anni all’interno dell’Ente, distinguendosi per professionalità e dedizione, fino al pensionamento avvenuto a partire dal 1° settembre 1992.

L’Amministrazione provinciale esprime vicinanza ai familiari e a quanti lo hanno conosciuto e apprezzato per il suo impegno professionale e umano.