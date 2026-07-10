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Attualità | 10 luglio 2026, 11:41

Cordoglio per la scomparsa dell’ex dipendente della Provincia Michele Gallo

Aveva prestato servizio presso l'ente come autista meccanico

Cordoglio per la scomparsa dell’ex dipendente della Provincia Michele Gallo

Cordoglio per la scomparsa di Michele Gallo, già dipendente della Provincia di Cuneo, mancato nei giorni scorsi.

Nato a Bra il 27 gennaio 1937 e residente a Roccavione, era stato assunto nell’agosto del 1972 tra le fila degli operai in qualità di autista. Nel corso degli anni aveva maturato esperienza e professionalità, venendo inquadrato come autista meccanico di quarto livello.

Ha prestato servizio per oltre vent’anni all’interno dell’Ente, distinguendosi per professionalità e dedizione, fino al pensionamento avvenuto a partire dal 1° settembre 1992.

L’Amministrazione provinciale esprime vicinanza ai familiari e a quanti lo hanno conosciuto e apprezzato per il suo impegno professionale e umano.

c.s.

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