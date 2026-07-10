Trinità: i giorni utili per ritirare i nuovi mastelli per l’indifferenziata Aprica

Dopo l’illustrazione lo scorso 26 giugno delle nuove modalità per la raccolta dei rifiuti per conto del nuovo gestore del servizio Aprica, mercoledì 15 luglio, dalle 17 alle ore 20.30, presso la biblioteca civica di via Salmour, si potranno ritirare i bidoni della indifferenziata (Rsu).
Per chi non potrà quel giorno, avrà l’alternativa di sabato 11 luglio presso l’area ecologica di Sant’Albano Stura.
Dal 6 agosto, inoltre, il Comune comunica che, a seguito del nuovo regolamento di Aprica, non verranno più ritirati i sacchi dell’indifferenziata se non messi nei nuovi bidoni, i cosiddetti mastelli, tramite i quali si identificherà con una matrice il legittimo proprietario.