Farigliano riscopre la sua memoria con il documentario “Come fosse ieri”

Giovedì 16 luglio alle ore 21 a Farigliano, presso il Parco dei Trenta, la Biblioteca civica Nicola e Beppe Milano, in collaborazione con l’Associazione Alpini, organizzerà la proiezione del documentario memorialistico di Remo Schellino “Come fosse ieri” - Farigliano anni '60, '70 e '80.

Dagli archivi cinematografici e audiovisivi di Gino Voena, Enzo Stralla, Michele Tallone, Ugo Del Tedesco e Aldo Spinardi, il regista Remo Schellino è riuscito ad estrarre alcuni momenti salienti di vita quotidiana e di feste popolari del paese. Nel documentario si ripercorrono gli anni del secondo dopoguerra, da alcuni fotogrammi risalenti al carnevale del 1948, a quello degli anni 1972 e 1976.

Inoltre si potranno vedere immagini relative alla Festa del Bon Vin, al gioco dei birilli del 1967 e del 1972, alla dimostrazione di trebbiatura del 1981 e la partecipazione della Pro Loco alla trasmissione televisiva Portobello del 1983. Le rarissime immagini dell'inaugurazione della Casa di Riposo di Farigliano nel 1968, concluderanno la proiezione.

Ingresso libero.