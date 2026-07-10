Cine&Musica all’Ecomuseo della Valle Maira: a Elva il concerto delle Madamé

Primo appuntamento della XI RASSEGNA CINE&MUSICA E..... ALL'ECOMUSEO DELL'ALTA VALLE MAIRA, con il concerto del gruppo musicale LE MADAME’ che si terrà Domenica 12 LUGLIO alle ore 14.30 a Elva, nel Capoluogo a Borgata Serre.

Anche quest’anno il cartellone della Rassegna giunta alla sua IX edizione propone una ricca programmazione con 10 eventi tra concerti dal vivo ed eventi musicali e cineforum rivolti a bambini, ragazzi, giovani e famiglie.

Gli eventi trasformano i suggestivi borghi e i paesaggi alpini della valle in un palcoscenico a cielo aperto, offrendo a residenti e visitatori un'esperienza culturale immersiva che unisce la valorizzazione del territorio alla creazione di momenti di condivisione per le comunità locali.

L'utilizzo per alcuni eventi delle cellule dell'Ecomuseo come location unisce il contenuto artistico alla storia materiale dei luoghi.

Le Madamé sono un gruppo musicale piemontese tutto al femminile, nato nelle Langhe e nelle valli cuneesi, composto da quattro musiciste che cantano a più voci accompagnandosi con fisarmoniche, chitarra e percussioni.

Il loro repertorio propone un intenso viaggio nella musica popolare italiana di fine Ottocento e inizio Novecento, riportando alla luce canzoni tradizionali, canti di lavoro, di emigrazione, di resistenza e di briganti.

Attraverso arrangiamenti originali, le loro esecuzioni offrono una rilettura contemporanea della memoria collettiva, alternando ballate dolci e introspettive a danze tradizionali cariche di ritmo ed energia travolgente.

L'evento è realizzato in collaborazione con il Comune di Elva e la Pro Loco La Deseno di Elva.

La partecipazione all’evento è gratuita.

L’iniziativa rientra all’interno del progetto Esperienze partecipate del territorio dell’Ecomuseo dell'Alta Valle Maira, finanziato dalla Fondazione CRT a valere sul Bando Erogazioni Ordinarie e del progetto Percorsi didattici & laboratori dell’Ecomuseo dell’Alta Valle Maira finanziato dalla Fondazione CRC a valere sul Bando Generale.