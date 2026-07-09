Cuneo, "Living Room 2026 ": il 18 luglio un talk pubblico tra arte, ricerca e utopia

Sabato 18 luglio alle 11.00, presso il giardino della Casa del Fiume di Cuneo, si terrà il talk "Immaginare il futuro attraverso il potere dell'utopia".



L'incontro prende forma nell'ambito dell'edizione 2026 della residenza d'artista Living Room, organizzata e promossa dall'associazione Art.ur, che ogni anno invita artist* italian* e internazionali a vivere il territorio cuneese attraverso incontri, esplorazioni ed esperienze condivise.

Protagonist* dell'incontro saranno l* artist* in residenza Matteo Attruia, Federica Di Carlo, Giulia Poppi e Lihi Turjeman, insieme a Elisa Piras e Jenny Ufer, ricercatrici del Center for Advanced Studies di Eurac Research, Alessandro Scali, Creative Researcher e AI Educator e il curatore Andrea Lerda.

Concepita come un momento di confronto informale - durante il quale saranno messe in dialogo le voci dell'arte e quella della ricerca applicata e teorica - la chiacchierata sarà l'occasione per riflettere sul ruolo dell'utopia come strumento per ripensare il mondo a venire.

Alla luce delle sfide globali contemporanee e di un tempo di multi-crisi, lasciarsi guidare da immaginari utopici può rappresentare un'opportunità per forzare l'immaginazione individuale e collettiva. Le visioni di artiste e artisti, insieme alle ricerche di studiose e studiosi, sono alla base di una creatività necessaria a materializzare ciò che desideriamo per un futuro migliore.

Accesso libero e gratuito

Per info: info@art-ur.it, cell. +39 3519510862